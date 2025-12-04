OIG concluye que las tres certificaciones concedidas a Yanira Raíces Vega violentaron procesos administrativos de Educación

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) concluyó que las tres certificaciones –como maestra de Biología, directora escolar y superintendente escolar– que obtuvo la exsecretaria de Educación Yanira Raíces Vega se produjeron violentando reglamentos vigentes y procesos administrativos de la agencia.

Por ende, la OIG avaló la determinación reciente de la División de Certificaciones Docentes y Credenciales del Departamento de Educación (DE) de anular las tres certificaciones. Asimismo, el ente fiscalizador ordenó al DE establecer un plan correctivo que impida, a futuro, que se produzca la misma situación, y refirió sus hallazgos a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) “para su evaluación y (que) tome las determinaciones que procedan, si alguna”.

“(Con) la información recopilada durante la investigación, se identificaron situaciones en las que se otorgaron certificaciones docentes por distinción especial sin que se cumplieran los requisitos establecidos en el Reglamento Núm. 9375 del 2022 (Reglamento de Certificación del Personal Docente del DE), incluyendo la aplicación indebida de un reglamento derogado”, concluye la pesquisa.

De inmediato, Raíces Vega, quien labora ahora en el Senado mediante un destaque, no contestó este jueves llamadas de El Nuevo Día.

En síntesis, la OIG presentó dos hallazgos como resultado de la investigación. El primero fue el “posible uso incorrecto de la distinción especial para otorgar certificaciones de director escolar y de superintendente de escuelas bajo términos no vigentes”, y el segundo fue por el “uso de un reglamento derogado para la evaluación y otorgación de certificaciones docentes”.

En septiembre pasado, el DE determinó anular las tres certificaciones de Raíces Vega al no cumplir con los requisitos que exigen la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018 y el Reglamento 8146, que estipulan que todo recipiente de estas certificaciones debe contar, entre otras cosas, con los cursos académicos y experiencia necesaria.

La OIG profundizó en todo el tracto que Vega Raíces y los empleados del DE siguieron desde que se produjo la solicitud de las certificaciones, el 1 de octubre de 2024, hasta el momento de su otorgación, el 9 de octubre de 2024. Las certificaciones otorgadas tenían vigencia hasta el 9 de octubre de 2030.

“Esta fue la primera vez que se otorgaron tres certificaciones docentes por distinción especial simultáneamente y a la misma persona”, consigna el informe –de 29 páginas– de la OIG que recoge el resultado de la pesquisa. Por distinción especial, el secretario de Educación de turno puede conceder la certificación de maestro a “un profesional de reconocido mérito intelectual, artístico o deportivo”.

El informe, igualmente, consigna que, el 10 de noviembre de 2022, Raíces Vega, mientras era superintendente regional interina en la Región de Bayamón, solicitó un certificado de superintendente de escuelas que fue denegado porque “no cumplía con el requisito específico de poseer un certificado de director de escuela”.

Luego, el 20 de mayo de 2024, mientras Raíces Vega se desempeñaba como secretaria del DE, “realizó una nueva solicitud para obtener un certificado de superintendente de escuelas”.

“Durante la evaluación del expediente, la entonces directora interina de la División de Certificaciones Docentes identificó que la exsecretaria del DE no cumplía con el requisito de poseer un certificado de director escolar. Asimismo, constató que, para poseer dicho certificado, es requisito contar con un certificado regular de maestro, el cual tampoco poseía. Por estas razones, decidió realizar la evaluación bajo la categoría de distinción especial, cuya entrevista se programó para el 17 de julio de 2024”, indica el informe.

Destaca que tras conformarse un comité de evaluación de subordinados de la exsecretaria, ella fue evaluada.

“Esta fue la única evaluación realizada durante la entrevista; sin embargo, sirvió para otorgar las tres certificaciones por distinción especial, correspondientes a maestro secundaria Biología, director escolar K-12 y superintendente de escuelas”, concluyó la OIG, que, en sus hallazgos, incluye un “comentario especial” sobre los cinco miembros del comité que evaluó la petición de Raíces Vega para obtener las tres certificaciones.

“Los informes de cambio de este personal reflejan que algunos de estos fueron nombrados a puestos de confianza en fechas cercanas a la evaluación y entrevista realizada el 17 de julio de 2024. Asimismo, se pudo identificar que la entonces directora interina de Certificaciones Docentes obtuvo, el 29 de julio de 2024, un certificado de especialista en investigaciones docentes firmado por la exsecretaria. Esto ocurrió 12 días posteriores a la entrevista y evaluación de la exsecretaria”, sostiene el informe.

La OIG concluyó que, en el otorgamiento de las tres certificaciones, se permitió “la aplicación discrecional de normativas incompatibles”, lo que causó “ausencia de controles administrativos y normativos” en el DE, así como “una interpretación errónea de la cláusula transitoria del Reglamento Núm. 9375 del 2022”.

Establece que, el 26 de enero de 2012, entró en vigor el Reglamento 8146 de 2012, que derogó la figura del virtuosismo e implantó la distinción especial como mecanismo para conceder certificaciones de maestro. El 28 de mayo de 2022, fue derogado el Reglamento 8146 y entró en vigor el Reglamento 9375, que mantuvo una definición prácticamente idéntica de lo que es o conlleva la distinción especial.

A Raíces Vega, se le aplicó la distinción especial para concederle las tres certificaciones, pese a que la reglamentación vigente del DE solo lo permite “cuando la persona no cumple con los requisitos mínimos para obtener un certificado regular de maestro”.

Por ende, la OIG concluye que, con Raíces Vega, hubo “otorgamiento de certificaciones docentes por distinción especial en categorías no autorizadas por el reglamento vigente, tales como director escolar y superintendente de escuelas”.

Asimismo, destaca que, al momento de ser evaluada, se le aplicó el Reglamento derogado 8146, aunque no cumplía ni con sus requisitos, ni con los que establece el Reglamento 9375.

“En lugar de denegar nuevamente la solicitud por incumplimiento de los requisitos del reglamento vigente, la entonces directora interina de la División de Certificaciones Docentes recurrió a la dispensa otorgada al Reglamento Núm. 8146 del 2012 para evaluar y otorgar los certificados de maestro de escuela y director de escuelas K-12 por distinción especial, según consta en las hojas de emisión de certificado de cada uno de ellos”, lee el informe.

“De acuerdo con la entonces directora interina de la División de Certificaciones Docentes, el Reglamento Núm. 8146 del 2012 se utilizó por considerarse más beneficioso para la entonces secretaria, dada la naturaleza de sus requisitos”, añade.