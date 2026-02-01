“Optimista” el gobierno de que Puerto Rico participe en el Clásico Mundial de Béisbol
Aguardan por una reconsideración de la Major League Baseball, enfatizó el secretario de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz
1 de febrero de 2026 - 2:41 PM
En momentos en que está sobre la mesa la posibilidad de que Puerto Rico se retire del Clásico Mundial de Béisbol, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, se expresó este domingo “optimista” en que haya un desenlace positivo para la novena boricua.
“Yo estoy optimista. Creéme, yo sufrí lo del 2006. No se iba a jugar si Cuba no venía”, manifestó el secretario, al recordar que, ese año, existía la posibilidad de que los jugadores cubanos no recibieran los documentos legales de Estados Unidos para jugar en la isla, lo que eventualmente se logró.
La MLB no solo no autorizó que Francisco Lindor participe del torneo, sino que también fueron restringidos el viernes los lanzadores José Berríos, Yacksel Ríos y Jovani Morán, además del receptor Víctor Caratini.
“Aun con los que se especula que no estén, con los que estén, tendremos un equipo, que no tengo duda, que sería uno de los mejores dos de esta ronda. Recuerden que, de los cinco países, los mejores dos avanzan a la siguiente ronda. Estoy optimista”, reiteró el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.
La gobernadora Jenniffer González se unió el sábado al reclamo de José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, al reclamar a la Major League Baseball que reconsidere el tema sobre la participación de los jugadores locales.
“Nosotros estamos para colaborar y poder apoyar para que el equipo de Puerto Rico esté aquí”, sostuvo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano.
Actualizado - Bajas hasta ahora en el equipo de Puerto Rico para el@WBCBaseball— Carlos Rosa (@crosarosa) January 31, 2026
-Carlos Correa
-Francisco Lindor
-Kike Hernández (lesión)
-Jovani Morán
-Emilio Pagán
-Alexis Díaz
-José Berríos
-Yacksel Ríos
-Víctor Caratini
El Estadio Hiram Bithorn, de Hato Rey, será sede del Grupo A de la primera ronda del Clásico Mundial, del 6 al 11 de marzo.
