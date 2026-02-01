Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Optimista” el gobierno de que Puerto Rico participe en el Clásico Mundial de Béisbol

Aguardan por una reconsideración de la Major League Baseball, enfatizó el secretario de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz

1 de febrero de 2026 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor había sido apuntado nuevamente como capitán del equipo. Se le negó el permiso porque en la temporada muerta recibió una pequeña cirugía para limpiar el área de su codo derecho. Por segundo Clásico Mundial de Béisbol consecutivo, Carlos Correa no estará con la novena boricua. Esta vez por la falta de un seguro que garantice su contrato con los Astros de Houston, esto debido a su historial de lesiones. Luis Quiñones es el más reciente jugador sin permiso para integrar el Team Rubio.
1 / 10 | “Optimista” el gobierno de que Puerto Rico participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Francisco Lindor había sido apuntado nuevamente como capitán del equipo. Se le negó el permiso porque en la temporada muerta recibió una pequeña cirugía para limpiar el área de su codo derecho. - Carlos Giusti/Staff
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

En momentos en que está sobre la mesa la posibilidad de que Puerto Rico se retire del Clásico Mundial de Béisbol, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, se expresó este domingo “optimista” en que haya un desenlace positivo para la novena boricua.

“Yo estoy optimista. Creéme, yo sufrí lo del 2006. No se iba a jugar si Cuba no venía”, manifestó el secretario, al recordar que, ese año, existía la posibilidad de que los jugadores cubanos no recibieran los documentos legales de Estados Unidos para jugar en la isla, lo que eventualmente se logró.

La MLB no solo no autorizó que Francisco Lindor participe del torneo, sino que también fueron restringidos el viernes los lanzadores José Berríos, Yacksel Ríos y Jovani Morán, además del receptor Víctor Caratini.

“Aun con los que se especula que no estén, con los que estén, tendremos un equipo, que no tengo duda, que sería uno de los mejores dos de esta ronda. Recuerden que, de los cinco países, los mejores dos avanzan a la siguiente ronda. Estoy optimista”, reiteró el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

La gobernadora Jenniffer González se unió el sábado al reclamo de José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, al reclamar a la Major League Baseball que reconsidere el tema sobre la participación de los jugadores locales.

“Nosotros estamos para colaborar y poder apoyar para que el equipo de Puerto Rico esté aquí”, sostuvo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano.

El Estadio Hiram Bithorn, de Hato Rey, será sede del Grupo A de la primera ronda del Clásico Mundial, del 6 al 11 de marzo.

Departamento de Recreación y DeportesClásico Mundial de BéisbolFrancisco LindorJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
