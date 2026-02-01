Francisco Lindor había sido apuntado nuevamente como capitán del equipo. Se le negó el permiso porque en la temporada muerta recibió una pequeña cirugía para limpiar el área de su codo derecho.

1 / 10 “Optimista” el gobierno de que Puerto Rico participe en el Clásico Mundial de Béisbol

“Optimista” el gobierno de que Puerto Rico participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Francisco Lindor había sido apuntado nuevamente como capitán del equipo. Se le negó el permiso porque en la temporada muerta recibió una pequeña cirugía para limpiar el área de su codo derecho.

1 / 10 | “Optimista” el gobierno de que Puerto Rico participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Francisco Lindor había sido apuntado nuevamente como capitán del equipo. Se le negó el permiso porque en la temporada muerta recibió una pequeña cirugía para limpiar el área de su codo derecho. - Carlos Giusti/Staff

En momentos en que está sobre la mesa la posibilidad de que Puerto Rico se retire del Clásico Mundial de Béisbol, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, se expresó este domingo “optimista” en que haya un desenlace positivo para la novena boricua.

“Yo estoy optimista. Creéme, yo sufrí lo del 2006. No se iba a jugar si Cuba no venía”, manifestó el secretario, al recordar que, ese año, existía la posibilidad de que los jugadores cubanos no recibieran los documentos legales de Estados Unidos para jugar en la isla, lo que eventualmente se logró.

La MLB no solo no autorizó que Francisco Lindor participe del torneo, sino que también fueron restringidos el viernes los lanzadores José Berríos, Yacksel Ríos y Jovani Morán, además del receptor Víctor Caratini.

“Aun con los que se especula que no estén, con los que estén, tendremos un equipo, que no tengo duda, que sería uno de los mejores dos de esta ronda. Recuerden que, de los cinco países, los mejores dos avanzan a la siguiente ronda. Estoy optimista”, reiteró el secretario, en conferencia de prensa, en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

PUBLICIDAD

La gobernadora Jenniffer González se unió el sábado al reclamo de José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, al reclamar a la Major League Baseball que reconsidere el tema sobre la participación de los jugadores locales.

“Nosotros estamos para colaborar y poder apoyar para que el equipo de Puerto Rico esté aquí”, sostuvo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano.