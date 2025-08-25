Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
25 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández visitará universidades para orientar sobre cambios a ayudas estudiantiles

La iniciativa, llamada Foro Campus, comenzará este miércoles en Ponce

25 de agosto de 2025 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hernández Rivera señaló que, en Puerto Rico, hay más de 130,000 universitarios, aunque no todos necesariamente reciben asistencia económica federal. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, anunció el inicio de una serie de visitas a universidades puertorriqueñas para orientar a estudiantes sobre los cambios que impactan las ayudas económicas federales, como parte de una iniciativa que bautizó Foro Campus.

RELACIONADAS

La primera visita será este miércoles, 27 de agosto, a las 3:00 p.m., en el recinto de Ponce de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ese mismo día, a las 5:00 p.m., en la Ponce Health Sciences University.

Bajo la ley de reconciliación fiscal, que el presidente Donald Trump firmó el 4 de julio, se establecieron cambios de elegibilidad para la beca Pell y se redujo la disponibilidad de programas de préstamos estudiantiles. Asimismo, se limitaron las opciones de repago de los préstamos respaldados por el gobierno federal.

“Estos no son cambios abstractos, son cambios que afectan la vida y el futuro de cientos de miles de estudiantes universitarios y sus familias en Puerto Rico”, manifestó Hernández Rivera, en conferencia de prensa.

El comisionado residente indicó que, además de orientar sobre estos asuntos, prevé escuchar a los estudiantes sobre el impacto de los cambios contenidos en lo que la administración republicana llamó el “Big Beautiful Bill”. Esto con la intención de presentar posibles enmiendas a la legislación si el Partido Demócrata recupera la mayoría de la Cámara de Representantes federal tras las elecciones de medio término, en 2026.

“El propósito de esta iniciativa es visitar las distintas universidades de Puerto Rico para orientar sobre los cambios a las reglas de beca Pell y préstamos estudiantiles, y para escuchar el insumo de los estudiantes universitarios sobre el impacto que estos cambios pueden tener sobre sus carreras profesionales o sobre sus carreras educativas”, expresó.

Hernández Rivera no proveyó fechas adicionales ni cuáles instituciones visitará posteriormente. Indicó que realizará las visitas como parte de Foro Campus durante los períodos mensuales que tienen los congresistas para realizar trabajo en sus distritos, y dependerá de la disponibilidad de las universidades.

Los cambios aprobados a las ayudas económicas estudiantiles entrarán en vigor en julio de 2026.

La ley de reconciliación fiscal estableció que los estudiantes que reciben ayuda no federal para pagar todo el costo de sus estudios universitarios serán inelegibles para las becas Pell.

La ley, por ejemplo, reduce las cantidades que pueden obtener por medio de los préstamos “Parent Plus” y para estudiantes graduados o de carreras profesionales.

Los préstamos del Departamento de Educación federal que toman padres de estudiantes subgraduados (“Parent Plus”) quedarán limitados a $20,000 anuales y un máximo de $65,000 durante todo el programa de bachillerato. Hasta ahora, por medio de “Parent Plus”, los padres pueden obtener prestado todo el dinero que le cueste a su hijo o hija la universidad.

En el caso de estudiantes graduados, podrán obtener préstamos hasta un máximo de $20,500 por año, hasta un total de $100,000 durante sus años de estudios. Los estudiantes de carreras profesionales, como los estudiantes de Medicina, podrán obtener préstamos de hasta $50,000 al año y un máximo de $200,000.

Asimismo, la ley eliminó planes de pago de préstamos estudiantiles, como SAVE, pago contingente a los ingresos (ICR) y PAYE (Pay As You Earn).

La semana pasada trascendió que Educación federal quiere excluir del programa de condonación de préstamos por servicio público a personas que están empleadas por empresas que considera participan de actividades “con un propósito ilegal sustancial”, en las que incluyen “violaciones de leyes de inmigración”, que instigan la “discriminación” y servicios de atención de afirmación de género.

Hernández Rivera señaló que, en Puerto Rico, hay más de 130,000 universitarios, aunque no todos necesariamente reciben asistencia económica federal.

Datos del National Center for Education Statistics (NCES), citados por la publicación Forbes, indican que 23 de las 36 instituciones universitarias más dependientes de las becas Pell son recintos universitarios de Puerto Rico.

“Estos cambios tienen rostros, nombres y apellidos, y la meta detrás de este programa que hemos denominado Foro Campus es orientar a estudiantes sobre lo que son estos cambios, pero también poder recibir el insumo de los estudiantes para poder transmitir eso en la capital federal con la esperanza de que más adelante se puedan corregir estas fallas si hay un cambio de composición en el Congreso”, sostuvo el comisionado residente.

Tags
Pablo José Hernández RiveraBeca PellPréstamosUniversitariosDepartamento de Educación de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: