Si no se aprueba un presupuesto en el Congreso y se concreta el cierre del gobierno federal, los espacios que administra el Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) permanecerán cerrados a partir de este sábado, informó el Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI, en inglés).

En Puerto Rico, el NPS administra importantes lugares turísticos, como el Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San Cristóbal, la Rogativa, la mayor parte de la muralla de la Isleta del Viejo San Juan, incluido el Paseo del Morro, y el Fortín San Juan de la Cruz, conocido como El Cañuelo.

El DOI, no obstante, no ha especificado cuáles parques puntualmente permanecerían cerrados. Sin embargo, como parte del cierre, los equipos de los parques colocarán rotulaciones para informar que no se realizarán actividades de mantenimiento más allá de asuntos de emergencia.

Los parques con áreas cuyas características físicas imposibiliten su cierre, como la esplanada de grama frente al Morro, se mantendrán físicamente accesibles al público. Sin embargo, se advirtió que el mantenimiento de baños, recogido de basura y seguridad no estarán garantizados.

Por tal razón, el DOI recomendó a la ciudadanía no visitar los parques mientras dure el potencial cierre, para proteger los recursos naturales y culturales.

Sin embargo, el NPS podría alcanzar acuerdos con agencias locales para financiar el funcionamiento de parques particulares.

El Nuevo Día intentó conocer si el gobierno estatal establecería acuerdos colaborativos para mantener las atracciones abiertas, como se ha hecho en ocasiones anteriores, pero al momento de esta publicación, la información no estaba disponible.

El cierre parcial del gobierno federal, que parecería inevitable, se materializaría a la medianoche del sábado. Más de dos millones de funcionarios federales civiles estarán de baja, mientras que otros tendrían que trabajar, pero sin paga.