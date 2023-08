El gobernador Pedro Pierluisi nominó este viernes, por segunda vez en el cuatrienio, al juez Jorge Rafael Rivera Rueda para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), una designación que, de inmediato, recibió el repudio del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“De conformidad con el Artículo 3.7 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, me place someter para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la designación del Honorable Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones”, lee la carta dirigida a Dalmau Santiago en la tarde de hoy.

Hoy, precisamente, vencía el término de 15 días para que Pierluisi realizara una designación. El plazo comenzó a contar una vez se cumplieron 30 días de la salida del pasado presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, sin que los comisionados electorales de los cinco partidos lograran un consenso sobre su reemplazo.

PUBLICIDAD

Desde la renuncia de Rosado Colomer, la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, ha asumido las riendas administrativas de la CEE.

En 2021, Pierluisi ya había designado Rivera Rueda al mismo cargo, junto a Edgar S. Figueroa Vázquez como presidente alterno. Los cuerpos legislativos, sin embargo, no actuaron sobre los nombramientos, por lo que Rosado Colomer y Padilla Rivera permanecieron en los respectivos cargos.

“Nuevamente, el gobernador Pedro Pierluisi incumple con el mandato del pueblo que dispuso, a través de sus votos, que un partido distinto al suyo dirija el poder legislativo. Al enviar un nombramiento a la presidencia de Comisión Estatal de Elecciones, sin que haya mediado previamente un proceso de dialogo y deferencia, se violenta la disposición constitucional de consejo y consentimiento del Senado. Eso, reitero, es inaceptable”, expresó por escrito Dalmau Santiago, del Partido Popular Democrático.

“No solo le hace un flaco servicio a la democracia puertorriqueña, sino que macula a quien designa, pues llega ante el Senado como un intento de imposición en lugar de producto del diálogo y el consenso que impera en el mandato constitucional de consejo y consentimiento”, agregó el líder senatorial.

El nombre de Rivera Rueda fue uno de los cuatro que la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, presentó a sus homólogos a inicios de mes, cuando no se alcanzó la unanimidad. Junto a Rivera Rueda, se discutieron las nominaciones de Figueroa Vázquez, Héctor Luis López Sánchez y Cindia Enid Irizarry. Los comisionados también discutieron la posibilidad de nombrar a Padilla Rivera en propiedad, pero su nombre no se sometió formalmente a consideración, pues, según el comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo, ello hubiera implicado dejar “descabezada” a la CEE en caso de que no recibiera el aval.

PUBLICIDAD

Un segundo intento

En septiembre de 2021, los dos cuerpos legislativos dejaron vencer el término de 15 días que tenían para evaluar las designaciones de Rivera Rueda y Figueroa Vázquez para la presidencia y presidencia alterna, respectivamente. El texto del Código Electoral disponía que los nombramientos pasarían a manos del Tribunal Supremo, pero el máximo foro judicial decidió que se hubiera tratado de un trámite inconstitucional que infringía la separación de poderes.

Paralelamente, el Supremo concluyó que los presidentes incumbentes podían permanecer en sus posiciones hasta que se nombraran sus reemplazos, lo que permitió que Rosado Colomer y Padilla Rivera se quedaran al mando del organismo. En principio, un presidente y su alterno no pueden permanecer en sus sillas más allá del 1 de julio del año siguiente a las elecciones generales, a menos que sean renominados y confirmados.

Bajo la ley electoral vigente, la confirmación de un presidente o presidente alterno de la CEE requiere –de no haber consenso entre los comisionados electorales– el favor de dos terceras partes de los miembros de ambos cuerpos legislativos.