Aunque descartó haber discutido el tema, el candidato certificado preliminarmente como gobernador electo, Pedro Pierluisi, dijo hoy, jueves, que la gobernadora Wanda Vázquez tiene las cualificaciones para ocupar cualquier puesto en su gabinete.

“Yo, con mucho gusto, trabajaría con la gobernadora”, contestó Pierluisi a la prensa sin cerrar la puerta a nombrar a Vázquez a un puesto en su administración.

“No hablamos de ese tema, pero yo reconozco la capacidad, el compromiso, la entrega, por no decir sacrificios de nuestra gobernadora y eso habla por si solo, pero no hemos hablado de ese tema”, detalló el ex comisionado residente en Washington D.C..

De esta forma, ambos hicieron evidente que ya pusieron a un lado las rivalidades que existieron durante las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en que Pierluisi obtuvo 44,823 votos más que Vázquez.

PUBLICIDAD

Vázquez se mostró contenta y agradecida tras su reunión con Pierluisi, a quien presentó como el “gobernador electo”, a pesar de que aún no ha sido certificado oficialmente y que su contrincante principal, Carlos “Charlie” Delgado, no ha reconocido su derrota porque no ha concluido el conteo de votos.

La gobernadora se expresó dispuesta a colaborar con la administración de Pierluisi, pero indicó que necesita tiempo para “tomar un descanso”.

En torno a por qué sostuvieron la reunión sin ser certificado como vencedor, Pierluisi contestó que “la certificación preliminar es válida y lo que estamos haciendo es comenzar a dar los primeros pasos para estar preparados". "Ya la semana que viene estará la transición en curso. ¿Cuándo saldrá la certificación final? Pensaría que sale en par de días”, contestó a la prensa.

De otro lado, tanto Pierluisi como la gobernadora descartaron haber discutido los posibles nombramientos para ocupar las vacantes en la judicatura, incluyendo la de la jueza asociada del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, quien se debe retirar el 24 de diciembre al cumplir la edad de 70 años.

Pierluisi defendió que “la gobernadora tiene el poder de hacer nombramientos hasta el fin del cuatrienio”, por lo cual le dará total deferencia hasta que concluya su término en diciembre a hacer lo que determina la ley, dijo.