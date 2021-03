El gobernador Pedro Pierluisi indicó este lunes que si un empleado del Departamento de Educación fue vacunado contra el COVID-19 tiene la responsabilidad de presentarse a trabajar presencialmente.

De igual forma, el primer ejecutivo pareció extender la premisa para empleados en otros sectores, incluyendo el privado.

“El personal educativo, salvo algunas excepciones, que puede ser una persona que tiene una condición de salud comprometedora, alguien que no tiene con quién dejar a sus niños… uno puede entender esas razones entre otras. Pero, por regla general, el que está vacunado, pues seguro que tiene que estar dispuesto a ir a trabajar. Si no el resto -que no está vacunado- podría recriminarle. Para algo lo han vacunado para que aporte a nuestra sociedad y aporte a su misión”, dijo enérgicamente el gobernador.

Las expresiones del primer ejecutivo se producen en momentos en que el gobierno está haciendo un llamamiento a todos los empleados públicos para que regresen a trabajar a las agencias de gobierno. De hecho, hoy la secretaria de la Gobernación, Noelia García, debe recibir los informes de todos los jefes de agencia con el detalle de cuántos empleados laboran a distancia, cuántos lo hacen presencialmente o de forma híbrida y cuáles son las necesidades de cada oficia de gobierno.

La secretaria ha admitido que pueden haber empleados que se vean obligados a renunciar por su realidad personal y familiar en medio de la pandemia. Además, ha urgido a los servidores públicos a que regresen a laborar presencialmente.

Pierluisi se hizo eco de las expresiones de García. Dijo que sus declaraciones públicas han sido “claras, razonables y muy sensibles”. Asimismo, dijo que el llamado se extiende no solo a los empleados del gobierno, sino también a aquellos de la empresa privada.

“Todo el que esté apto para trabajar que pueda trabajar, que acuda a su lugar de empleo para trabajar. Claro está, los patronos tienen que tomar las medidas necesarias para proteger la salud del personal cumpliendo con los protocolos”, sostuvo Pierluisi.

“Todos tenemos que ir encaminados hacia una nueva normalidad y en el caso de las escuelas es lo mismo”, abundó.

El gobierno optó por vacunar a algunos empleados de las agencias como los primeros respondedores y los maestros tanto del sistema público como del privado.