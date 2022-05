“Aquí no hay ningún tipo de investigación que me concierne a mí, en lo más mínimo. Ni a nadie que me rodea a mí, por cierto”.

De esta forma se expresó hoy, martes, el gobernador Pedro Pierluisi cuando se le cuestionó si podría garantizar que no aparecerá alguna grabación suya comprometedora con su allegado y presidente del súper comité de acción política, Joseph Fuentes Fernández.

“Es que yo parto de la premisa de que a mí me están grabando todo el tiempo y yo realmente soy un libro abierto. Soy muy extrovertido y siempre hablo en propiedad. Somos humanos, podemos cometer errores, pero yo tengo mi conciencia bien tranquila”, afirmó.

“No hace diferencia porque yo estoy actuando como tengo que actuar como gobernador”, agregó.

Pierluisi dijo que si tuviera información que le confirmase que es objeto de una pesquisa, “lo diría”.

“Pero es que yo no estoy ni siquiera bajo investigación. Es más, yo nunca en mi vida he estado bajo investigación. Así que si alguien quiere empezar ahora, van a fracasar en su gestión. Yo estoy muy claro en cuanto a lo que yo tengo que hacer como gobernador y estoy bien claro en cuanto a mi trayectoria en el servicio público. Y siempre ha sido una hoja intachable”, afirmó.

Además, dijo que Fuentes Fernández, convicto en la esfera federal por proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones, “nunca me indicó” que estaba alambrado mientras visitaba La Fortaleza para verse con él puesto que eran amigos.

“En cuanto a las interioridades de esa investigación, yo no voy a comentar. Pero ya sabemos en lo que acabó. Pero preocuparme a mí, en lo más mínimo”, afirmó Pierluisi a preguntas de los periodistas.

Se mostró incómodo, molesto y a la defensiva cuando se le preguntó cuándo fue la última vez que compartió con Fuentes Fernández.

“Yo compartía socialmente con él en el pasado. La última vez fue hace tiempo atrás. Habrán sido varios meses atrás. Exactamente no puedo decir, pero fue hace varios meses atrás. Y obviamente, como ya he dicho y lo puedo repetir, no veo cuál es el punto, sí teníamos una amistad, de muchos años y yo he entrado en el detalle y compartíamos socialmente”, dijo Pierluisi.

Cuando se le cuestionó cuántas veces estuvo Fuentes Fernández en la Fortaleza o en alguna propiedad en la que el gobernador estuvo, Pierluisi dijo “quiénes van a Fortaleza, son cientos de personas”.

“Otra vez es inconsecuente porque, como he dicho, no ha redundado en nada ni tampoco va a redundar en nada”, sostuvo.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre si ordenaría una pesquisa a Hacienda por posible evasión contributiva ya que, según ha trascendido, Salvemos Puerto Rico utilizó dos organizaciones sin fines de lucro para recibir los donativos. Cualquier persona que done a organizaciones sin fines de lucro puede recibir deducciones en las planillas sobre contribución de ingresos.

“Sí aparentemente se crearon dos entidades sin fines de lucro. Eso realmente quien lo audita o lo puede auditar es el Departamento de Hacienda. No ha habido señalamiento alguno de esa naturaleza”, afirmó.

Asimismo, Pierluisi defendió nuevamente a su cuñado, Andy Guillemard, cuando se le cuestionó si este hizo algún tipo de gestión, indicó que no fue “nada” de esa campaña.

“Yo no voy a estar hablando por otros. Pero sí puedo decir que en el caso de mi cuñado, él colaboró consistentemente para mi comité de campaña”, dijo.

Reiteró que ni él ni nadie de su comité de campaña coordinó con el súper comité de acción política Salvemos a Puerto Rico.

“Aquí están especulando y tratando de encontrar violaciones de ley donde no puede haber. La única violación de ley que dio y está reseñada en el information que se dio a la luz pública de la declaración de culpabilidad (de Fuentes Fernández) fue proveer información falsa a una entidad federal, en este caso la Comisión Federal de Elecciones. Si quieren seguir dándole vueltas a la noria, van a acabar en el mismo sitio”, sostuvo molesto.