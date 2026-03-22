Pridco añade 50 propiedades a su catálogo de inmuebles disponibles para renta

La Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) añadió 50 propiedades a su catálogo de unidades disponibles para renta, que, el año pasado, estaban fuera de servicio en espera de reparaciones de los daños causados por huracanes o terremotos.

El director ejecutivo de Pridco, Roberto Lefranc Fortuño, informó este domingo que, de las 372 unidades rentables que tenían vacantes, en 2025, habían 74 disponibles y 298 pendientes de reparaciones.

“Hemos logrado regresar 50 de estas unidades de vuelta a servicio y de vuelta a productividad para nuestros clientes, lo que representa que, al día de hoy, tenemos 248 unidades fuera de servicio, una reducción de 50″, sostuvo el funcionario, desde una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Lefranc Fortuño también indicó que la ocupación de la cartera de propiedades de Pridco se ubica en un 79%, puesto a que 1,124 de las 1,432 unidades rentables están ocupadas. Actualmente, la dependencia tiene 308 unidades vacantes.

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Al hablar sobre el “aumento en la capacidad del portafolio de Pridco”, mencionó que firmaron siete proyectos de nuevos edificios, utilizando fondos federales, que comenzarán a construirse en las “próximas semanas”.

Mientras, indicó que han completado 10 de 40 demoliciones que tienen previstas. La más reciente fue en el Puerto de Mayagüez.

“Lo que queremos es habilitar el puerto y dejarlo limpio para que, cuando se comience con la obra de FEMA de la reconstrucción del puerto, pues que ya tengamos eso adelantado”, explicó el funcionario.

Además, mencionó varios proyectos de reparaciones y mantenimiento a las propiedades, subvencionados con fondos propios de la agencia, que está bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Particularmente, destacó una inversión de $848,000 en el sur de Puerto Rico, $667,000 en la zona metropolitana, $1.2 millones en el norte y $20,000 en el este.

Igualmente, Lefranc Fortuño informó que participó del Puerto Rico Real Estate Summit, en el que expuso las oportunidades de créditos y programas de la agencia para que las empresas se establezcan o expandan sus operaciones en Puerto Rico, particularmente desde el enfoque del “reshoring”.