NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ramón Burgos Bermúdez renuncia a la jefatura de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

El Senado colgó el lunes la designación del licenciado como juez municipal

25 de febrero de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre estas líneas, el licenciado Ramón Burgos Bermúdez. (Carlos Rivera Giusti)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Dos días después de que el Senado rechazara su designación como juez municipal, el licenciado Ramón Burgos Bermúdez renunció a la jefatura de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), confirmó este miércoles la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

“(La renuncia) ha sido aceptada deseándole el mayor de los éxitos en sus metas futuras”, dijo Roig Fuertes, por escrito, a El Nuevo Día.

En sus expresiones, la titular de Familia no especificó la vigencia de la renuncia de Burgos Bermúdez, ni explicó las razones por las que dejó el cargo.

En la sesión del pasado lunes, el Senado colgó la designación de Burgos Bermúdez como juez municipal, puesto al que la gobernadora Jenniffer González lo nominó el pasado 13 de enero.

El ahora exfuncionario ocupaba la jefatura de la Adsef desde principios del cuatrienio.

Burgos Bermúdez, quien posee un bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se desempeñó como subsecretario de la Familia en la pasada administración. Asimismo, en las elecciones de 2024, fue candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 24.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

AdsefNombramientosJenniffer GonzálezDepartamento de la FamiliaRenuncias
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
