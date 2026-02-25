Ramón Burgos Bermúdez renuncia a la jefatura de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

Dos días después de que el Senado rechazara su designación como juez municipal, el licenciado Ramón Burgos Bermúdez renunció a la jefatura de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), confirmó este miércoles la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

“(La renuncia) ha sido aceptada deseándole el mayor de los éxitos en sus metas futuras”, dijo Roig Fuertes, por escrito, a El Nuevo Día.

En sus expresiones, la titular de Familia no especificó la vigencia de la renuncia de Burgos Bermúdez, ni explicó las razones por las que dejó el cargo.

En la sesión del pasado lunes, el Senado colgó la designación de Burgos Bermúdez como juez municipal, puesto al que la gobernadora Jenniffer González lo nominó el pasado 13 de enero.

El ahora exfuncionario ocupaba la jefatura de la Adsef desde principios del cuatrienio.

Burgos Bermúdez, quien posee un bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, se desempeñó como subsecretario de la Familia en la pasada administración. Asimismo, en las elecciones de 2024, fue candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 24.

PUBLICIDAD

---