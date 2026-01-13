Jenniffer González nombra al jefe de Adsef como juez municipal

La gobernadora Jenniffer González nominó al actual jefe de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Ramón Burgos Bermúdez, como juez municipal, como parte de un paquete de 17 designaciones que envió este martes a consideración del Senado.

De momento, no se indicó si Burgos Bermúdez permanecería al mando de la Adsef mientras el Senado evalúa su confirmación judicial.

Entre las designaciones de este martes, también destaca la de la exsenadora Itzamar Peña Ramírez, nominada como procuradora de Asuntos de Familia. Peña Ramírez fue senadora de 2009 a 2020 y sirvió anteriormente como alcaldesa de Las Piedras.

En total, la gobernadora realizó siete nombramientos a la judicatura, incluyendo los de Burgos Bermúdez y Yahaira López Mercado como jueces municipales, y los de Angie Acosta Irizarry, Thaizza Rodríguez Pagán, Mónica Ballestero Pascual, Helen León Alvarado y Alexis Álvarez Del Valle al Tribunal Superior.

Además de Peña Ramírez, entre las designaciones al Departamento de Justicia, figuran las licenciadas Alexandra Villamán Santiago y Katiria Encarnación García al puesto de fiscal auxiliar I, y de María Sánchez Pellicier y Edgardo Rosado Cortés como fiscales auxiliares II. En el caso de Rosado Cortés, se trata de un nombramiento en ascenso, según el parte de prensa de La Fortaleza.

De otro lado, González nominó a Evelyn González Rodríguez como jueza administrativa en la Administración para el Sustento de Menores, a Geralyvette Torres Nazario a un puesto en la Comisión Industrial y a Hiram Medina Rivera en la Comisión de Practicaje.