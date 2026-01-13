Opinión
Gobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González nombra al jefe de Adsef como juez municipal

La gobernadora realizó este martes 17 nominaciones, que están sujetas a confirmación senatorial

13 de enero de 2026 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mayoría de las designaciones de la mandataria fueron a cargos en el Departamento de Justicia y la judicatura. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González nominó al actual jefe de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Ramón Burgos Bermúdez, como juez municipal, como parte de un paquete de 17 designaciones que envió este martes a consideración del Senado.

RELACIONADAS

De momento, no se indicó si Burgos Bermúdez permanecería al mando de la Adsef mientras el Senado evalúa su confirmación judicial.

El Senado inició el lunes la tercera sesión ordinaria del cuatrienio, jornada en la que confirmó a los nominados al Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Agricultura y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.

Entre las designaciones de este martes, también destaca la de la exsenadora Itzamar Peña Ramírez, nominada como procuradora de Asuntos de Familia. Peña Ramírez fue senadora de 2009 a 2020 y sirvió anteriormente como alcaldesa de Las Piedras.

En total, la gobernadora realizó siete nombramientos a la judicatura, incluyendo los de Burgos Bermúdez y Yahaira López Mercado como jueces municipales, y los de Angie Acosta Irizarry, Thaizza Rodríguez Pagán, Mónica Ballestero Pascual, Helen León Alvarado y Alexis Álvarez Del Valle al Tribunal Superior.

Además de Peña Ramírez, entre las designaciones al Departamento de Justicia, figuran las licenciadas Alexandra Villamán Santiago y Katiria Encarnación García al puesto de fiscal auxiliar I, y de María Sánchez Pellicier y Edgardo Rosado Cortés como fiscales auxiliares II. En el caso de Rosado Cortés, se trata de un nombramiento en ascenso, según el parte de prensa de La Fortaleza.

De otro lado, González nominó a Evelyn González Rodríguez como jueza administrativa en la Administración para el Sustento de Menores, a Geralyvette Torres Nazario a un puesto en la Comisión Industrial y a Hiram Medina Rivera en la Comisión de Practicaje.

La doctora Carmen Ruiz de Fischler, en tanto, fue nombrada para llenar un espacio en la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y otro en la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
