Jenniffer González nombra al jefe de Adsef como juez municipal
La gobernadora realizó este martes 17 nominaciones, que están sujetas a confirmación senatorial
13 de enero de 2026 - 11:39 AM
La gobernadora Jenniffer González nominó al actual jefe de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Ramón Burgos Bermúdez, como juez municipal, como parte de un paquete de 17 designaciones que envió este martes a consideración del Senado.
De momento, no se indicó si Burgos Bermúdez permanecería al mando de la Adsef mientras el Senado evalúa su confirmación judicial.
El Senado inició el lunes la tercera sesión ordinaria del cuatrienio, jornada en la que confirmó a los nominados al Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Agricultura y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.
Entre las designaciones de este martes, también destaca la de la exsenadora Itzamar Peña Ramírez, nominada como procuradora de Asuntos de Familia. Peña Ramírez fue senadora de 2009 a 2020 y sirvió anteriormente como alcaldesa de Las Piedras.
En total, la gobernadora realizó siete nombramientos a la judicatura, incluyendo los de Burgos Bermúdez y Yahaira López Mercado como jueces municipales, y los de Angie Acosta Irizarry, Thaizza Rodríguez Pagán, Mónica Ballestero Pascual, Helen León Alvarado y Alexis Álvarez Del Valle al Tribunal Superior.
Además de Peña Ramírez, entre las designaciones al Departamento de Justicia, figuran las licenciadas Alexandra Villamán Santiago y Katiria Encarnación García al puesto de fiscal auxiliar I, y de María Sánchez Pellicier y Edgardo Rosado Cortés como fiscales auxiliares II. En el caso de Rosado Cortés, se trata de un nombramiento en ascenso, según el parte de prensa de La Fortaleza.
De otro lado, González nominó a Evelyn González Rodríguez como jueza administrativa en la Administración para el Sustento de Menores, a Geralyvette Torres Nazario a un puesto en la Comisión Industrial y a Hiram Medina Rivera en la Comisión de Practicaje.
La doctora Carmen Ruiz de Fischler, en tanto, fue nombrada para llenar un espacio en la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y otro en la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
