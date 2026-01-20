Regresa programa que otorgará hasta $60,000 para la compra del primer hogar

A partir de este martes, las personas interesadas en comprar su primer hogar podrán solicitar una ayuda de hasta $60,000 para gastos de pronto y cierre como parte del programa “Pronto pa’ tu casa”, de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV).

La iniciativa, para la que se destinaron $100 millones de fondos federales del Community Development Block Grant Mitigation (CDBG-MIT), espera impactar a 2,600 personas que tengan ingresos bajos y moderados.

“En Puerto Rico, el acceso a vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Debe ser una oportunidad real. Con el programa ‘Pronto pa’ tu casa’, reafirmamos el compromiso de trabajar por más hogares, más estabilidad y mejor futuro para nuestras familias”, resaltó el director ejecutivo de la AFV, Ricardo Álvarez.

El programa es una continuación al que creó la administración de Pedro Pierluisi, llamado Asistencia Directa al Comprador (HBA, en inglés). La diferencia respecto a ese programa es que el curso de consejería financiera no será requisito para comenzar el proceso.

“En este momento, solamente tú vas a la institución (financiera), te hacen la precalificación, te hacen la elegibilidad. Una vez (tengas) la elegibilidad, automáticamente, la AFV se lo transfiere a estas agencias y son las que van a estar contactando a estos ciudadanos para brindarle el curso de Consejería Financiera en término en o antes de 15 días laborables”, explicó Álvarez.

La asistencia comienza desde $45,000, si son familias de ingresos bajos y moderados, y se extiende hasta $55,000 si la familia tiene personal de recuperación esencial. Si la propiedad está ubicada en un casco urbano, se le asigna $5,000 adicionales.

Según tablas compartidas previamente, las personas elegibles pueden tener un ingreso máximo de $51,050, si la composición familiar es de una persona. Esto aumenta hasta $101,850, cuando la familia tiene ocho miembros.

Este programa puede combinarse con otras iniciativas para incentivar la compra de propiedades, como Vivienda Joven –dirigido a profesionales de 21 a 35 años–, que es un producto de hipoteca que provee un interés inicial del 5% y brinda un financiamiento de hasta el 98% del valor más bajo entre el precio de venta o tasación para una hipoteca máxima de hasta $330,000.

La iniciativa cuenta con, al menos, 39 instituciones financieras participantes que han firmado memorandos de entendimiento. A estos, se les está capacitando sobre el funcionamiento del programa, de manera que los procesos de financiamiento y cierre se den entre 40 y 45 días, luego de que se dé la elegibilidad, cuya evaluación toma entre tres y cinco días, según Álvarez.

Desde su inicio, el HBA –que ha impactado a 15,900 familias y ha desembolsado aproximadamente $651 millones– contaba con 66 bancos y cooperativas.