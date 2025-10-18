Salud y Procuraduría de Edad Avanzada impulsan inscripciones a Medicare “con información real y sin presiones”

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, anunció este sábado una iniciativa para dar a conocer la renovada plataforma “Buscador de Planes Médicos”, que permitirá a los adultos mayores comparar sus opciones de Medicare, hacer preguntas y tomar decisiones fundamentadas sin verse influenciadas por ofertas comerciales o incentivos económicos que, a menudo, generan confusión.

“El objetivo es claro: empoderar a nuestra población mayor para que puedan escoger su plan médico con información real, sin presiones externas de algunos. La salud no debe depender de cupones, bonos o promesas. Debe depender del conocimiento y de la capacidad de decidir libremente”, expresó el galeno, en conferencia de prensa desde la jornada “Salud Eres Tú”, un evento multiagencial celebrado en el Parque Central Dr. Hernán Padilla, en San Juan.

El proceso de reinscripción de Medicare inició el 15 de octubre y culmina el 7 de diciembre.

La plataforma de Medicare fue renovada y, ahora, le permite al usuario crear una cuenta para acceder a su información, comparar planes de salud y medicamentos, buscar proveedores de cuidado o hablar con alguien para consultas. Al ingresar al buscador, el usuario debe responder algunas preguntas para recibir información individualizada.

Durante el evento de salud preventiva, Ramos Otero destacó el Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud para Personas de Edad Avanzada (SHIP, por sus siglas en inglés), que también ayuda a los adultos mayores a entender sus derechos y evaluar con mayor claridad sus opciones entre el Medicare original y los planes Medicare Advantage ofrecidos por aseguradoras privadas.

SHIP es un programa federal financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) y, en Puerto Rico, es coordinado a través de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada(Oppea).

En esa línea, el procurador auxiliar de la Oppea, Ricardo Marrero Pasapera, recalcó que este esfuerzo responde a una “necesidad urgente”, ya que “muchas personas mayores en Puerto Rico terminan afiliadas a planes que no entienden o que no les convienen”.

“El programa está dirigido, principalmente, a personas mayores de 65 años que son elegibles para Medicare. Personas con discapacidades menores de 65 años también son elegibles. Familiares o cuidadores que asisten en la toma de decisiones sobre cobertura médica. Profesionales o entidades que trabajan con adultos mayores”, explicó.

Marrero Pasapera agregó que, desde esta misma semana, comenzaron a realizar talleres con el personal del Departamento de Salud. “Es un proceso complejo, pero usted debe tener la educación necesaria para que, luego que culmine el proceso de inscripción, usted se pueda llevar la mejor cobertura”, insistió.

La iniciativa permitirá comparar las diferencias entre Medicare original y Medicare Advantage (planes privados). Además, la Oppea dará asistencia en la detección de errores en facturación médica, así como orientación sobre programas de ayuda financiera, como LIS (Extra Help) y MSP (Medicare Savings Program), entre otros.

El procurador auxiliar recordó que, entre las opciones de planes privados, están MMM, Triple-S Advantage y MCS. Mientras, destacó que Humana ya no está en el mercado y culmina su operación el 31 de diciembre.

“He visto cómo, muchas veces, se manipula con los adultos mayores y ellos caen en un plan médico que no necesariamente es el que se ajusta a sus necesidades y, a través de estas orientaciones, van a tomar decisiones informadas y poder escoger el plan médico que les atañe”, destacó, por su parte, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

En el evento, más de 200 médicos especialistas y profesionales de la salud realizaron orientaciones, clínicas de vacunación, pruebas de cernimiento, módulos educativos y servicios para mascotas, logrando impactar a más de 2,000 participantes, destacó Salud, en comunicado de prensa.