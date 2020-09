El consenso entre un grupo de expertos consultado por este medio es que la flexibilización de las restricciones comerciales provocará un aumento en los contagios del COVID-19. Lo que se desconoce es la magnitud del aumento y la capacidad del Departamento de Salud (DS) de detectar rápidamente un alza y los brotes que van surgiendo.

El epidemiólogo José Becerra, retirado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), compara el desarrollo de la pandemia en Puerto Rico con un automóvil que baja una cuesta de una autopista. “Si el carro tiene buenos frenos, no hay problema, pero si los frenos están malos, puede que tengas que usar la rampa (de emergencia)”, dijo Becerra.

La Orden Ejecutiva 2020-066, que entra en vigor este sábado 12 de septiembre y que establece las nuevas disposiciones para contener la emergencia del COVID-19, incluye la reapertura de las playas para bañistas, cines, gimnasios y casinos, así como otras flexibilizaciones, anunció el jueves la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

En agosto, cuando los contagios entraron en su punto pico, el carro iba a alta velocidad y acelerando. Con las más recientes restricciones comerciales, las nuevas infecciones fueron desacelerándose. Es decir, el carro va más lento. “Pero todavía está entre 300 a 350 (contagios) diarios. El carrito sigue a alta velocidad y los frenos malos siguen malos”, apuntó.

“Los contagios han bajado a la mitad respecto a agosto, pero seguimos mucho más alto de lo que había en marzo. La realidad es que cualquier apertura va a generar más casos porque hay más gente interactuando. Hay que tener cuidado para que no se vuelvan a disparar los casos como pasó ya una vez (a mediados del verano)”, manifestó, por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.

Puerto Rico estaría mejor preparado para una reapertura, como la que la gobernadora Wanda Vázquez Garced decretó el jueves, si los laboratorios tuvieran acceso a los reactivos que se necesitan para practicar las pruebas diagnósticas (conocidas como PCR o molecular). Esto, por ejemplo, permitiría administrar más pruebas, detectar más contagiados y aislarlos para detener la propagación.

Los laboratorios clínicos y las autoridades confrontan problemas consiguiendo reactivos para llevar a cabo pruebas diagnósticas.

Además, una mayor cantidad de pruebas diagnósticas permitirían medir mejor las infecciones a través de otras métricas como la tasa de positividad, una de las más que se usan para detectar la amplitud de los contagios con el coronavirus SARS-CoV-2.

Becerra indicó que otro asunto a resolver es la transmisión, con retrasos, de las pruebas negativas de COVID-19 desde los laboratorios clínicos hasta el Departamento de Salud. Esta información es importante en el análisis epidemiológico de este novel coronavirus en Puerto Rico.

Estos retrasos no son solo con el gobierno. Recordó el caso de una mujer, sospechosa de estar contagiada, que completó su cuarentena sin recibir el resultado de la prueba diagnóstica. Cuando finalmente lo obtuvo, se enteró que todo se trató de un falso positivo y que no tuvo COVID-19.

Afirmó, además, que, aunque la mayoría de los municipios han copiado el modelo de rastreo de infectados que estableció la epidemióloga Fabiola Cruz en Villalba, para quien dedicó elogios, muchos ayuntamientos tienen sistemas alternos, complicando el análisis científico de los brotes para toda la isla. Además, indicó que la información de los brotes se necesita con mayor celeridad.

“Necesitamos un plan a mayor plazo… Se creía que con cerrar era suficiente, pero no lo era. Ese era el momento en que se tenía que crear la infraestructura y reforzar el Departamento (de Salud)… Se necesita aumentar las pruebas diagnósticas de modo que tengamos muchos resultados y se reporten con prontitud”, dijo Becerra.

La nueva orden ejecutiva

Este sábado, 12 de septiembre, entran en vigor las disposiciones de la nueva orden ejecutiva que establece las medidas para mitigar los efectos de la pandemia en Puerto Rico.

En el aspecto comercial, Vázquez Garced autorizó las operaciones de los casinos, los cines y los gimnasios, eliminó las restricciones de movimiento y venta de bebidas alcohólicas los domingos, y permitió que los restaurantes, comercios e iglesias operen a la mitad (50%) de su capacidad normal. Previamente solo podían llenar una de cada cuatro sillas (25%).

Del mismo modo, la gobernadora extendió hasta las 10:00 de la noche, -tres horas despúes que lo dispuesto hasta ayer- el horario en que los restaurantes y supermercados pueden vender bebidas embriagantes. Aquellos negocios cuyos ingresos provienen en mayor proporción de la venta de alcohol, como los cafetines, chinchorros, discotecas y barras, deberán permanecer cerrados.

En otros aspectos no comerciales, la nueva orden ejecutiva mantiene el toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 de la mañana del día siguiente, sigue con el sistema de clases virtuales para los sistemas de enseñanza, permite las visitas a las playas, pero con mascarillas puestas si las personas están fuera del agua, y autoriza el uso de las marinas mientras prohíbe el “rafting”.

Alza retrasará regreso a los salones de clase

“A mí lo que me preocupa es que aumentarán los casos y más lejos estará la meta de reabrir las escuelas. Ya debemos estar trabajando para eso. No puede ser más importante abrir un centro de entretenimiento que una escuela. Hay demasiados niños que no están cogiendo clases”, dijo Ramos.

Esa era una preocupación compartida. Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado, entiende que para determinar mejor el curso a seguir en los sistemas públicos de enseñanza se está esperando por lo que pase en otras jurisdicciones donde las aulas están abiertas pese al COVID-19.

En varias localidades de los Estados Unidos en las escuelas públicas reanudaron las clases presenciales pese a la pandemia. En la foto, tomada el 8 de septiembre, Ruth Venman-Clay, para-educadora en la Escuela Primaria Greenstreet, en Brattleboro, Vermont, le toma la temperatura a Lebron Murray en el primer día del año escolar, mientras Carter Trowell observa.

“Están esperando cómo surge el experimento en los Estados Unidos”, manifestó Rodríguez, quien se expresó muy preocupada por la reapertura con el nivel de contagios actual.

Becerra, por su parte, resaltó que la situación es más problemática para los niños de los grados menores, que necesitan mucho estímulo para aprender y los que tienen algún tipo de rezago. “Para mí esos son los sectores a los que le daría prioridad… Pero no estamos listos para eso todavía”, manifestó.

Sistema de colores

Junto al anuncio de la nueva orden ejecutiva, Vazquez Garced anunció la disolución de los grupos de trabajo médico y económico que asesoraban a La Fortaleza sobre la respuesta a la pandemia del COVID-19. Las decisiones, en cambio, estarán basadas en un sistema de métricas en el que si aumentan los contagios se activan restricciones comerciales y viceversa.

El infectólogo Humberto Guiot, miembro del grupo asesor médico de La Fortaleza, explicó que el sistema se guía por la tasa de positividad del virus, la de transmisión, la cantidad de casos nuevos y la ocupación de pacientes en unidades de cuidado intensivo.

Estas métricas permitirán definir, por colores, qué lugares o sectores económicos podrán seguir reabriendo y qué otros deberían ser cerrados.

El doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública, informó recientemente que el nivel de riesgo se medirá en cuatro colores: verde, amarillo, anaranjado y rojo. El verde, indicó, permitiría una reapertura mientras el rojo recomendaría el cierre total de determinado sector.

Este sistema genera reacciones mayormente positivas entre los expertos consultados. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos destacó que un sistema de toma de decisiones centrado en las métricas mejora la transparencia en la toma de decisiones e impide el favoritismo a algún sector en particular.

“A mí me parece bien en términos teóricos. Eso ayuda a que sectores no piensen que hay un favoritismo particular o algo en contra de algún sector. Pero creo que la opinión de los clínicos en esto es importante y vital. No puede ser que un modelo científico sustituya a los criterios los clínicos. Me gusta siempre que no se convierta en una camisa de fuerza”, sostuvo Ramos.

“Es un sistema imperfecto, pero es lo mejor que podemos construir con los datos que tenemos. Se está tratando de balancear los riesgos”, dijo, por su parte, Becerra, quien colaboró en el proyecto junto un nutrido grupo de profesionales de diversas disciplinas médicas y científicas en general.

Becerra indicó que estos mecanismos buscan manejar los picos de los contagios. Resaltó que si las personas siguen las recomendaciones de distanciamiento físico, uso de mascarillas, lavado o desinfección constante de manos y limitan su exposición a lugares de alto riesgo, sobre todo los espacios cerrados donde recircula el aire -como ocurre en la gran mayoría de los sitios con aire acondicionado-, se puede detener el avance de la pandemia.

“Esto es un virus que tiene transmisión comunitaria sostenida. Te puedes contagiar en muchos sitios ahora mismo. La gente tiene que ser prudente y evitar lo más que puedan espacios que puedan representar un riesgo”, dijo, por su parte, Ramos.

La reportera Marga Parés Arroyo colaboró en esta historia.