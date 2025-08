Siete de los ochos empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) vinculados a la excarcelación irregular del convicto feminicida Hermes Ávila Vázquez no aceptaron la oferta de permanecer en sus puestos a cambio de aceptar una suspensión de seis meses, con la que ya habían cumplido.

“Una de esas ocho empleadas aceptó e incluso comenzó, en el mismo mes de junio, a trabajar en el departamento. Y los otros siete, ya yo anuncié que ese acercamiento ya no estaba disponible. Así que todos ellos tenían una apelación en la CASP. Así que, no es que no tenga la oportunidad de atender el asunto. El asunto de esos otros siete empleados se atenderá en la comisión”, afirmó el titular del DCR, ante preguntas de El Nuevo Día.