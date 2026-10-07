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Una llorosa Suzanne Roig clama respeto del Senado: “He sido atacada como mujer, como funcionaria pública”

La secretaria de la Familia solicitó recesar en medio de las preguntas del senador independiente, Eliezer Molina

7 de octubre de 2026 - 3:46 PM

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Llorosa, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, pidió respeto de parte de todos los senadores. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo brevemente su testimonio este miércoles ante el Senado para exigir respeto, mientras el senador independiente, Eliezer Molina, le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education para ofrecer servicios educativos a través del programa Star Academy.

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“Por los pasados meses, yo he sido atacada como mujer, como funcionaria pública, y en este momento, yo no tengo una sola acusación de nada y muchísimo menos me he tenido que declarar culpable de nada. Yo estoy ante este foro. Comparezco con el mayor respeto a cada uno de sus miembros”, expresó Roig, con voz llorosa, durante una vista pública de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos.

La comisión senatorial investiga las alegaciones de la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz, quien tras ser destituida denunció que supuestamente fue hostigada y presionada por Roig para evaluar y aprobar un contrato a NOLA Education y posteriormente hacer lo mismo a favor de la empresa Strategic Technology Advisors.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education.“Por los pasados meses yo he sido atacada como mujer, como funcionaria pública y en este momento yo no tengo una sola acusación de nada y muchísimo menos me he tenido que declarar culpable de nada. Yo estoy ante este foro. Comparezco con el mayor respeto a cada uno de sus miembros”, dijo Roig con voz llorosa. Previo al interrogatorio de Molina, quien rechazó haberle faltado el respeto a la secretaria, Roig se había expresado con un tono pausado, pero combativo.
1 / 6 | Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial . La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. - Ramon "Tonito" Zayas

Medina Díaz, quien no concedió ninguno de los dos contratos, testificó durante la mañana ante el organismo senatorial.

Roig ha negado las imputaciones de la exadministradora de Adsef, y afirmó que participaba en la vista pública con “compromiso” y con “su frente en alto”. Acto seguido, exigió “respeto de cada uno de los que ocupan un puesto de senador para el pueblo de Puerto Rico” y pidió un receso de cinco minutos, que le fue otorgado.

Durante su testimonio, Roig estuvo acompañada por Carlos Rivera Justiniano, asesor de La Fortaleza en asuntos legislativos, y Nicole Báez Ortiz, actual directora de la División Legal de Adsef y quien, en diciembre de 2025, viajó junto a la secretaria a Luisiana para conocer más sobre el programa de Star Academy.

Previo al interrogatorio de Molina, quien rechazó haberle faltado el respeto a la secretaria, Roig se había expresado con un tono pausado, pero combativo.

El senador independiente le cuestionó, entre otras cosas, sobre la adjudicación de la subasta a NOLA Education, aunque solo tenía 36 días de haberse incorporado en el Departamento de Estado para hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico.

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Suzanne RoigDepartamento de la FamiliaAdsefContratos de gobiernoSenadoSenado de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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