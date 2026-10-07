Una llorosa Suzanne Roig clama respeto del Senado: “He sido atacada como mujer, como funcionaria pública”

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo brevemente su testimonio este miércoles ante el Senado para exigir respeto, mientras el senador independiente, Eliezer Molina, le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education para ofrecer servicios educativos a través del programa Star Academy.

“Por los pasados meses, yo he sido atacada como mujer, como funcionaria pública, y en este momento, yo no tengo una sola acusación de nada y muchísimo menos me he tenido que declarar culpable de nada. Yo estoy ante este foro. Comparezco con el mayor respeto a cada uno de sus miembros”, expresó Roig, con voz llorosa, durante una vista pública de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos.

La comisión senatorial investiga las alegaciones de la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz, quien tras ser destituida denunció que supuestamente fue hostigada y presionada por Roig para evaluar y aprobar un contrato a NOLA Education y posteriormente hacer lo mismo a favor de la empresa Strategic Technology Advisors.

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1 / 6 | Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial . La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 6 Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Medina Díaz, quien no concedió ninguno de los dos contratos, testificó durante la mañana ante el organismo senatorial.

Roig ha negado las imputaciones de la exadministradora de Adsef, y afirmó que participaba en la vista pública con “compromiso” y con “su frente en alto”. Acto seguido, exigió “respeto de cada uno de los que ocupan un puesto de senador para el pueblo de Puerto Rico” y pidió un receso de cinco minutos, que le fue otorgado.

Durante su testimonio, Roig estuvo acompañada por Carlos Rivera Justiniano, asesor de La Fortaleza en asuntos legislativos, y Nicole Báez Ortiz, actual directora de la División Legal de Adsef y quien, en diciembre de 2025, viajó junto a la secretaria a Luisiana para conocer más sobre el programa de Star Academy.

Previo al interrogatorio de Molina, quien rechazó haberle faltado el respeto a la secretaria, Roig se había expresado con un tono pausado, pero combativo.