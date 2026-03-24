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¿Va o no va Jenniffer González a la Comisión Total?

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, aseguró que Francisco Domenech contestará todas las preguntas de los senadores

24 de marzo de 2026 - 12:05 PM

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El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, no descartó que, a la Comisión Total, acudan miembros del gabinete. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, no quiso revelar la mañana de este martes si la gobernadora Jenniffer González acompañará al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a su cita ante la Comisión Total del Senado.

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“Eso es algo que, al momento, no tengo la contestación, pero es ella como gobernadora que va a decidir si va o no va, así que tiene hasta la una de la tarde”, sostuvo el funcionario, a media mañana, cuando se le preguntó durante la conferencia de prensa “En récord” si la primera ejecutiva asistiría a la vista senatorial.

La gobernadora no convocó ningún evento público para este martes. Su jefe de gabinete fue citado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para la 1:00 p.m.

Peña Payano recalcó que Domenech sí acudirá y contestará las preguntas de los senadores.

Francisco Domenech, secretario de la Gobernación.
Francisco Domenech, secretario de la Gobernación. (Xavier Araújo)

La semana pasada, Rivera Schatz anticipó un listado de 72 preguntas que remitió a Domenech y que incluye, entre otros temas, las contrataciones en varias agencias de gobierno, la venta de Politank, empresa de cabildeo que era propiedad de Domenech, y la posible intervención del funcionario en algunas de esas transacciones.

“El secretario de la Gobernación va a participar de esa vista pública. Hemos mencionado, durante la mañana de hoy en varios medios, que desde la perspectiva de La Fortaleza, vamos con el mayor respeto, no solo al presidente, sino a todos los funcionarios electos que están allí, a contestarle al pueblo de Puerto Rico cada una de las preguntas, cada una de las interrogantes que se han hecho para despejar cualquier duda, pero más que todo, vamos a estar claros que el gobierno de Puerto Rico, a través del secretario de la Gobernación, va a demostrar toda la gestión que ha hecho el gobierno de Puerto Rico”, manifestó el portavoz de La Fortaleza.

El secretario (Domenech) cuenta con nuestro apoyo, y sabemos que va a hacer un excelente trabajo ahí por la tranquilidad que el pueblo necesita. Así que, vuelvo, desde nuestra perspectiva, siempre un entorno de decoro, de respeto al cuerpo”, agregó.

Elogió, además, la disposición del presidente senatorial para recibir a la gobernadora en caso de que decida acudir. “Eso habla muy bien del cuerpo, y si la gobernadora desea estar allí, va a tener su silla y va a estar participando”, sostuvo.

Al ser cuestionado, no rechazó de manera directa si el Ejecutivo pidió la asistencia de miembros del gabinete a la Comisión Total.

“Cualquier persona tiene derecho y acceso a ir al Senado de Puerto Rico, y los jefes de gabinete, siendo miembros del gobierno de Puerto Rico, no tienen ningún impedimento en participar de esta o cualquier vista pública. Así pasa con las vistas de nombramiento, y lo que la gente ha podido recoger de esta administración es que, en cada una de esas vistas de nombramiento, los miembros del gabinete van a apoyar a sus compañeros. No me extrañaría que este sea el caso”, puntualizó.

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Jenniffer GonzálezLa FortalezaFrancisco DomenechSenadoThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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