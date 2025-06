“Al momento, no hemos recibido ninguna petición de información. Aún estamos trabajando en los protocolos. Esperamos, en la próxima semana, Dios mediante, poder completarlos. Y, como ha mencionado nuestra gobernadora ( Jenniffer González ), cualquier información que provenga con órdenes judiciales vamos a estar trabajando con ellas ”, manifestó este martes el administrador de la AVP, Juan Rosario , durante la sesión semanal “En Récord”, en La Fortaleza .

En tanto, aseguró que, si no media una orden judicial, la AVP no entregará información de los vecinos. Reiteró que dicha petición u orden no existe al momento.