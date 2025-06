Al desconocer si serán deportadas y qué pasará con sus hijos e hijas de ser separados, madres inmigrantes indocumentadas están en vías de traspasar su autoridad para actuar a nombre de los menores y sus bienes –mediante trámites notariales–, como medida cautelar si son arrestadas, para que no queden desprovistos o caigan bajo la tutela del Departamento de la Familia , agencia a la que las autoridades federales ya le han solicitado datos.

La titular no estuvo disponible para entrevista sobre este requerimiento y abundar sobre qué acciones Familia asumirá para proteger los datos de los menores, en caso de que haya una orden judicial. La semana pasada, Roig Fuertes insistió en que la determinación de asumir custodia de un menor no estará basada en el estatus migratorio de sus padres. Incluso, en ese momento, negó que hubiese casos de menores que hayan pasado a su cuidado tras sus padres ser detenidos o deportados.

“ Se solicitó una información de dos personas que son menores de 21 años, pero mayores de 18 años, que llegaron a los Estados Unidos sin compañía de custodia legal cuando eran menores de 18 años. Para propósitos de las leyes de inmigración, estas personas son consideradas menores no acompañados (“unaccompanied minors”). Entre las iniciativas activas, nos toca asegurar que estas personas que entraron sin custodio legal estén seguras, fuera de peligro y certificar que tengan una vista ante el juez de inmigración”, señaló la agencia federal en declaraciones escritas.

ICE-HSI sostuvo que no está “en la libertad” de informar si ha habido menores de edad entre los arrestos administrativos realizados en operativos en la isla. Sostuvo, no obstante, “que no ha separado unidades de familia”, aunque recalcó que hay otras agencias federales que también tienen la responsabilidad de hacer valer las políticas migratorias del gobierno federal.