Vivienda Pública implementará visitas compulsorias a apartamentos con menores y adultos mayores

La Administración de Vivienda Pública (AVP) anunció que implementará visitas compulsorias a los apartamentos donde residan menores de edad o adultos mayores como parte una iniciativa que deberá completarse en aproximadamente 56,000 unidades en o antes del 6 de marzo de 2026.

En comunicado de prensa, el administrador de Vivienda Pública, Juan A. Rosario Hernández, explicó que la medida se implementará en los 328 residenciales públicos del país y responde al compromiso de la agencia de velar por la seguridad y las condiciones de salubridad de las poblaciones más vulnerables.

“La prioridad de la Administración de Vivienda Pública (AVP) es que cada residente pueda vivir en un entorno seguro y en condiciones salubres. Esta semana, se impartió la instrucción a los 16 agentes administradores para que, de inmediato, comiencen a trabajar un plan de visitas a las unidades donde, dentro de su composición familiar, existen menores de edad o adultos mayores”, expresó Rosario Hernández.

El administrador detalló que cada visita será documentada mediante un formulario único, para llevar un registro de las gestiones realizadas y coordinar el seguimiento correspondiente.

Añadió que los agentes administradores tendrán la responsabilidad de agotar todos los esfuerzos necesarios para ejecutar el plan.

“Si fuese necesario, las visitas podrían realizarse durante los fines de semana, en caso de que el arrendatario se encuentre fuera de la unidad durante la semana, sea por compromisos laborales o algún otro asunto prioritario”, señaló.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, aseguró que la medida surge de una preocupación genuina por la calidad de vida de los residentes de vivienda pública.