Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
30 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vivienda Pública recupera 44 apartamentos ocupados ilegalmente en residenciales

El administrador Juan A. Rosario advirtió que las intervenciones continuarán en “toda la isla”

30 de agosto de 2025 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De los 44 apartamentos rescatados, 36 ya fueron desocupados y entregados a personas que cualificaban para la vivienda. (Suministrada por la Policía)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Desde febrero, la Administración de Vivienda Pública (AVP) ha recuperado 44 apartamentos que fueron ocupados de manera ilegal en los 328 residenciales que tiene bajo su jurisdicción, reveló el administrador Juan A. Rosario.

RELACIONADAS

De esos 44 apartamentos, 36 ya fueron desocupados y entregados a personas que cualificaban para la vivienda, destacó.

“Desde febrero, que yo llegué (a la AVP), no se llevaba un conteo en la administración. Con todos los operativos que se hacen, hemos identificado 44 unidades que, de esas, 36 están siendo habitadas de forma legal ya. ¿Cómo lo vamos a atajar? Con la necesidad que hay“, afirmó.

Rosario proveyó a El Nuevo Día el listado con el total de apartamentos recuperados y el residencial público al que pertenecen: Los Mirtos, en Carolina (20); La Lorenzana, en Carolina (3); La Esmeralda, en Carolina (2); Arístides Chavier, en Ponce (2); Portugués, en Ponce (2); Covadonga, en Trujillo Alto (3); Vista Hermosa, en San Juan (2); Las Casas, en San Juan (1); y Luis Llorens Torres, en San Juan (9).

Reveló, en tanto, que la AVP trabaja en una subasta para adquirir “cerraduras inteligentes” que se colocarían en los 53,596 apartamentos de los 328 residenciales públicos. La compra, estimó, costaría poco más de $1 millón, con fondos federales.

“Esas cerraduras van a estar conectadas a un sistema que vamos a instalar en la oficina de seguridad de la AVP y, si esa cerradura se rompe o se trata de mover, nos va a enviar una alerta para poder llegar y ver qué está pasando con la unidad”, explicó el administrador.

Advirtió que las intervenciones en los residenciales continuarán para detectar unidades vacías que puedan estar siendo ocupadas de manera ilegal.

“Tenemos un plan de trabajo calendarizado, y vamos a seguir. Vamos a tocar a toda la isla”, alertó.

Rosario señaló que la AVP tiene un listado de 24,000 personas que han solicitado vivienda en complejos públicos y “deben ser evaluadas”. Esa lista, admitió, no está actualizada, pese a que el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) exige que sea depurada cada dos años.

Estos registros nuestros no se limpian hace aproximadamente cuatro años, o sea, que la mayor posibilidad es que, cuando limpiemos esa lista, eso (cantidad) baje un 50% o 60%”, sostuvo.

Recientemente, la AVP reveló que tenía 661 unidades que no solo permanecen desocupadas, sino que algunas, según las autoridades, están siendo utilizadas para actividades delictivas o están ocupadas de manera ilegal, lo que ha llevado a la dependencia a encaminar esfuerzos para asegurar el buen uso de los apartamentos bajo su jurisdicción.

Más temprano en agosto, agentes de la Policía adscritos a la División de Drogas Metropolitana, junto a HUD, intervinieron en el residencial San Fernando, en San Juan, como parte de un plan de trabajo para inspeccionar los apartamentos vacíos en el complejo y descartar que estuviesen siendo usados para actividad delictiva o que hayan sido ocupados ilegalmente.

El Código Penal, en su Artículo 196, dispone que toda persona que ocupe ilegalmente terrenos u otras propiedades ajenas asignadas por el gobierno para brindar vivienda pública incurrirá en delito grave, con pena de reclusión por un término fijo de tres años.

Tags
Administración de Vivienda PúblicaResidenciales públicosHUD
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: