Analizarán posibilidad de que municipios colaboren con LUMA Energy en mantenimiento de alumbrado público

“Hemos impartido instrucciones a uno de nuestros consultores para que se realice en primera instancia el estudio jurídico requerido y, de ser necesario, el estudio técnico correspondiente. Una vez se culmine el estudio, se lo estaremos remitiendo para su evaluación”, escribió el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, en una carta del 31 de diciembre, circulada este jueves por los legisladores.

Según la carta de Avilés Deliz, Méndez y Parés Otero le requirieron al NEPR analizar la posibilidad de que los ayuntamientos colaboren “en el esfuerzo de reparación de luminarias eléctricas en sus jurisdicciones, incluyendo la asignación de fondos necesarios para completar dicha obra”.

Además, en la comunicación inicial del 17 de diciembre, los representantes novoprogresistas pidieron datos sobre la cantidad de luminarias existentes en el país y el estado de los proyectos de reemplazo, reparación y mantenimiento por parte de LUMA.

“Entendemos que los municipios pueden, con los recursos económicos asignados, apoyar los esfuerzos de mantener sus calles iluminadas en horas de la noche. Agradecemos al NEPR por acoger nuestra solicitud de crear un estudio de viabilidad. Esta es una iniciativa que puede producir resultados tangentes y más rápidos para el beneficio de nuestra gente”, expresó Méndez, en un comunicado de prensa.

Parés Otero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara baja, sostuvo que los gobiernos municipales tienen conocimiento de la ubicación de las luminarias y postes en sus pueblos, “así que es más fácil para estos delinear e implementar un programa de reparación y, sobre todo, mantenimiento”.

Desde que LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica, en 2021, se han producido múltiples intentos para que los alcaldes asistan al consorcio en tareas como el mantenimiento de luminarias o trabajos de poda en torno a las líneas, sin que hasta ahora se hayan materializado acuerdos.

En mayo pasado, la directora de Cuentas Clave de LUMA, Melissa Pueyo, mencionó los trabajos de alumbrado público como una de las áreas de posible colaboración.

“Los recursos municipales “tienen que ser personas certificadas por OSHA (Administración de Seguridad Ocupacional y Salud) para poder hacer trabajos cerca de las líneas, como desganche (o) cambio de luminarias. Todas estas cosas requieren unas certificaciones de seguridad y un peritaje por escrito que nos pruebe que estas personas van a poder hacer el trabajo de forma segura y ellos van a comprometer la seguridad pública ni de nuestro personal que pueda estar trabajando cerca y, no menos importante, de la red”, dijo entonces Pueyo.

