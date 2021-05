La secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez y el director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz, aseguraron ayer que los empleados de ATM no tienen nada que temer en la medida en que, a partir de enero del año que viene, HMS Ferries tendrá control de la operación del sistema de transporte marítimo.

“Es parte de la protección a los empleados del gobierno”, dijo Vélez.

El presidente de HMS Ferries, Matt Miller, ha dicho a la prensa que la compañía planifica contratar entre 160 y 190 empleados.

Indicaron a El Nuevo Día que no hay razón para pensar que se repetirá el caos vivido por los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que han optado por no solicitar empleo con Luma Energy. Como consecuencia, estos trabajadores han recibido cartas de movilidad a otras agencias sin considerar su preparación y, en ocasiones, sin que las plazas estén disponibles.

La primera fase de transición a HMS Ferries dura tres años y comenzó en enero. La ATM tiene 178 empleados.

“Los empleados de ATM, los que no se queden con la alianza (público privada), van a estar sujetos al plan de movilidad, a diferentes sitios. La primera opción es ATI (Autoridad de Transporte Integrado)”, señaló Droz. Aunque el funcionario indicó que hay plazas disponibles en dicha dependencia, no ofreció la cifra.

“ATI es el primer paso porque ATM es parte de la sombrilla de ATI. Luego HMS estará reclutando también para que se puedan mover, está el Plan de Transición Voluntaria (PTV) por si un empelado quiere acogerse y luego de eso, si ninguna de esas razone las escogen, pueden moverse a otras agencias del gobierno”, intervino Vélez.

El gobierno activó un PTV en la AEE, que no es otra cosa que un plan de renuncia incentivada. Incluye el pago de seis meses de sueldo, la liquidación final por concepto de vacaciones y horas extra acumuladas y un pago único de $600 para gastos relacionados a la salud

Vélez no precisó si el PTV a ser implementado en ATM sería similar a la AEE.

En cuanto a los planes de reclutamiento de HMS Ferries, Droz solo precisó que son “los necesarios para cubrir la operación y el mantenimiento”.

“Todavía no tenemos el número. Ellos dependen de que todas las navegaciones estén en función y entonces deciden. Los que entienden que no necesitan en ese momento, entonces los absorbemos en la transición”, explicó Droz al señalar que el proceso de reclutamiento de HMS Ferries ha iniciado y que la empresa no ha contratado personal fuera de la nómina de ATM.

“Ellos tienen prioridad de entrevistar a la gente de nosotros primero y contratar a la gente de nosotros primero. Si no cualifican, se va fuera. Han anunciado plazas, han reclutado maquinistas, capitanes”, indicó Droz sin poder ofrecer una cifra de cuántos empleados han aceptado ofertas. “Hay gente trabajando con ellos”, dijo.

Al desconocerse el número de empleados que decidan no solicitar trabajo en HMS Ferries y tampoco opten por permanecer en ATI, se desconoce igualmente cuánto dinero necesitaría el gobierno para cubrir las plazas de los trabajadores que decidan moverse a otras agencias del gobierno central. En el caso de la privatización de la AEE, la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha calculado que hacen falta $120 millones y ese dinero no está identificado en el presupuesto del próximo año fiscal.