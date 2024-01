Cámara analiza proyecto para considerar años de servicio en el gobierno al fijar salarios

Pese a que recibió la oposición de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) por no ser cónsona con la visión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres , anticipó un informe favoreciendo la aprobación del Proyecto de la Cámara 1502 .

“Las expectativas que se generaron en este plan era que impactaría a todos los empleados públicos y así no fue. Hoy por hoy, tenemos un llamado de huelga de los empleados de la Administración de Servicios Médicos ( ASEM ) y su llamado a la huelga ha sido por los años de servicio” , dijo Torres este jueves durante una vista pública.

La OATRH, a través de su directora, Zahira Maldonado , indicó –en una ponencia– que la propuesta legislativa es “improcedente” por no responder al ordenamiento jurídico de la ley orgánica de la agencia ni a la labor que han venido realizando en conjunto con la JSF . “Por ello, no favorecemos la medida según fue radicada”, lee el documento.

“Estoy claro en la ponencia cuando dice ‘reconocemos la encomiable intención de proyecto de ley en cuanto a garantizar que los empleados reciban un salario adecuado a tenor con sus funciones y desempeño durante su trayectoria de servidor público’. No obstante, en otras palabras, no lo podemos apoyar, porque la Junta le va a decir que no”, añadió.