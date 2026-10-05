Cámara aprueba proyecto para mejorar centros de inspecciones de marbetes

La Cámara de Representantes aprobó a viva voz en la tarde del lunes enmiendas a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” con el fin de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) promueva la competencia de proveedores certificados y evitar un control monopolístico del mercado de marbetes e inspecciones, liberalizando la compra de la máquina que se usa para estos procesos.

Este proyecto surge en reacción a las denuncias contra la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, quien renunció el pasado 16 de marzo en medio de una pesquisa criminal, que no ha concluido, relacionada a un centro de inspecciones y ventas de marbetes suyo en Yabucoa.

De acuerdo al Proyecto de la Cámara 1279 de la autoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Cheíto” Hernández Concepción, la medida también incluirá siete nuevos incisos al Artículo 12.07 para que el DTOP adopte por reglamento criterios uniformes para la aplicación de sanciones.

“Los monopolios no funcionan. Yo creo que todo el mundo está claro sobre eso. Este proyecto lo que hace es abrir una libre competencia a que las compañías puedan entrar a trabajar con los centros de inspecciones”, indicó el representante Hernández Concepción durante la sesión cameral del lunes.

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“Aquí había centros de inspección que utilizaban unas máquinas que no estaban certificadas, entregaban el marbete y cuando la gente tenía un accidente, no tenían marbete, pero lo pagaron”, reveló Hernández Concepción en el hemiciclo.

El legislador asegura que su medida atenderá de raíz el problema en los centros de inspección y venta de marbetes para evitar la falta de transparencia en los procesos.

“Que un centro de inspección que quiere comprar una máquina la pueda comprar donde quiera y que no obliguemos a un centro de inspección a comprar una máquina con un solo proveedor”, añadió el legislador.

“Se prohíbe a los funcionarios del DTOP alterar, reducir, negociar o dejar sin efecto multas fuera de los procedimientos formales”, lee también la medida.

Las enmiendas también otorgarían al secretario facultad para cerrar parcialmente por 10 días centros de inspecciones que no cumplan con la reglamentación y llevar a cabo una investigación que posteriormente pudiese llevar a un cierre permanente.

La medida también exige que toda sanción esté sustentada en evidencia documentada, informe técnico y determinación escrita, que se refiera al Departamento de Justicia evidencia de conducta delictiva y se cree un registro digital auditable de multas, entre otras disposiciones.

“Aquí estaba la mala práctica que se negociaban multas, de que no había referidos a las entidades pertinentes cuando se entendía que había una posible comisión de delitos, que se tomaban las decisiones de cerrar centros de inspección por un funcionario sin que el secretario viera esto”, expresó Hernández Concepción.

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Durante la sesión, el representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres Cruz, dijo que estaría votando a favor de la medida pues nace de una resolución radicada por el representante José “Conny” Varela que investigaba esquemas fraudulentos con los marbetes en Puerto Rico.

“Se logró identificar a unos empleados en DTOP que se habían arrogado poderes que ni siquiera la Constitución le permitía... Aquí había una persona que él disponía la multa, que el cobraba la multa y que trancaba la máquina cuando le daba la gana”, detalló Torres Cruz.

El representante además aseguró que estos esquemas fueron los que llevaron a la renuncia de Pérez Peña. “Eso lo reveló la resolución que da paso a este proyecto de ley que estamos presentando para votación”, sostuvo el legislador popular.