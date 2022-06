El proyecto de ley que propone que el nombramiento de quien ocupe la jefatura del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) sea por seis años va camino a La Fortaleza luego que la Cámara de Representantes aceptara hoy, martes, los cambios introducidos por el Senado.

La medida del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el representante penepé José Enrique Meléndez dispone que el director o directora ejecutiva del ICF será un científico forense cualificado, no podrá dedicarse a gestiones de negocios particulares o profesión alguna y devengará el salario que la Junta de Directores del ICF disponga.

Sobre el término de los seis años, los autores de la medida indicaron en la exposición de motivos que el ICF “requiere continuidad y rapidez en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas administrativas y públicas a mediano y largo plazo que provean para su adecuado funcionamiento y sostenibilidad. Cualquier dilación o entorpecimiento de los procesos, pudiera culminar en el resquebrajamiento de la impartición de la justicia en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

De otra parte, el proyecto de ley con que se legislan ciertas modificaciones a la regulación de máquinas de juegos de azar y que modificaba la fórmula con que se reparte el dinero generados por estos aparatos fue ubicado en lo que se conoce como asuntos pendientes al no tener los votos, supo El Nuevo Día.

La versión que bajó al hemiciclo disponía que el 95% de los ingresos pasarían al fideicomiso del retiro de la Policía, pero esa cifra fue reducida antes de que la evaluación de la medida fuera suspendida.

El Proyecto de la Cámara 1119 fue radicado en diciembre de 2021 por los representantes populares José “Cheíto” Rivera Madera y Orlando Aponte Rosario. A pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha defendido el lenguaje del Plan de Ajuste de la Deuda en el contexto del retiro de los Policía al asegurar que se destinarían para su financiamiento unos $850 millones para el retiro y $700 millones para cubrir gastos médicos, Rivera Madera sostiene que han surgido dudas entre líderes gremiales policiacos en el sentido de que ese dinero no va a dar.

Actualmente, el dinero generado por las máquinas de juegos de azar no está llegando al fideicomiso de retiro de la Policía. La fórmula actual es de 50% y, aunque Rivera Madera propuso que se elevaría a 95%, fue fijada en el proyecto en 55%, aunque recibiendo una considerable cantidad menor de dinero.

El estado de derecho vigente dispone que el 45% de los recaudos se destinará para cubrir la aportación de los municipios a la Administración de Seguros de Salud (Plan Vital). Aunque el proyecto en el calendario de hoy reducía esa aportación a cero, fue enmendado para que la cifra sea de 40%, aunque también reduciendo considerablemente el dinero a ser ingresado. Una aportación adicional a favor de los municipios saldría de un incremento en el impuesto por habitación aplicable a negocios de alquiler a corto plazo y que será legislado en otro proyecto.

PUBLICIDAD

Más tarde ese 40%, con otra enmienda, fue redirigido del pago de la tarjeta de salud a un fondo especial para gobiernos municipales.

El otro 5% irá dirigido a los gastos de administración de la Comisión de Juegos.

El pote de 40% dirigido a los municipios ya no se utilizaría para el pago de la tarjeta de la salud. Se conocería como el Fondo de Reingeniería Municipal e incluye una elaborada fórmula especial a ser utilizada para determinar la asignación a cada ayuntamiento a base de la población que se beneficia por el Programa de Asistencia Nutricional, el presupuesto funcional per cápita de cada municipio, el valor tasado de la propiedad tributable per cápita y la población del municipio por milla cuadrada.

El uso específico del fondo no está incluido en el proyecto.

El PC 1119 mantiene el límite de circulación de hasta 45,000 máquinas, pero con una enmienda a la ley dispone que, para llegar esa cifra entre 35,000 y 45,000 no solo la Comisión de Juegos tendrá que realizar un estudio que así lo justifique, sino que también ese estudio tiene que ser evaluado por la Legislatura.

La medida impacta los recaudos al reducir el costo de la licencia por máquina de $1,500 a $100. Con una enmienda en sala se evitaría que dueños de máquinas tengan que sustituir las actuales por unas nuevas que supuestamente la pasada dirección de la Comisión de Juegos quería impulsar en Puerto Rico.

Con otra enmienda se dispone que el ingreso producto de las máquinas no podrá ser más del 50% del volumen de negocios del negocio.

PUBLICIDAD

La reducción en el costo de las licencias fue objetada por el portavoz alterno penepé Gabriel Rodríguez Aguiló, quien alertó que el resultado de ese cambio impactaría adversamente a los gobiernos municipales y al reto de los policías.

“Hay un impacto fiscal dramático. Cada máquina en Puerto rico tiene que pagar $1,500 por marbetes para derechos o licencias... incluye la renovación”, dijo Rodríguez Aguiló. “Ahora serían $100 y si se aprueba como está, el recaudo de las 45,000 máquinas sería de $4.5 millones, una diferencia de $63 millones al comparar a como está ahora”.

“Ese dinero no va a llegar ni a los municipios, ni al retiro de los policías”, agregó. “Debemos ver lo que están reclamando los alcaldes por días. Hasta amenazaron con irse a un paro porque la Junta de Supervisión Fiscal no les quiere transferir $88 millones y con esta medida les van a quitar más dinero todavía”.