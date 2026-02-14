Opinión
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comisión cameral autoriza resolución para investigar situación actual del antiguo zoológico de Mayagüez

La votación a favor de la medida representa el primer paso para iniciar la pesquisa

14 de febrero de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los animales del antiguo Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, fueron trasladados a otros zoológicos y santuarios fuera de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Ana Paola Rivera Negrón
ana.rivera@gfrmedia.com

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes autorizó el informe positivo de una resolución que busca investigar el estatus del antiguo Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, lo que supone el primer paso en el trámite legislativo para dar paso a la pesquisa.

En una vista ejecutiva el viernes –un encuentro a puerta cerrada entre los representantes–, se votó para determinar la razonabilidad de acoger la medida, que permitiría iniciar la examinación de la viabilidad de los planes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre construir un centro de investigación y un ecojardín en las antiguas instalaciones del zoológico.

Ahora, la Resolución de la Cámara (RC) 444 pasará a la Comisión de Reglas y Calendarios para su eventual consideración en el hemiciclo de la Cámara y, si se aprueba, remitirla a la Comisión de la Región del Oeste, que lideraría la investigación.

De validarse la medida, la Comisión de la Región del Oeste citará al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, a una vista pública para evaluar el estatus de los $6.2 millones en fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la construcción del centro y examinar los documentos de construcción que debían estar listos en enero, según el propio funcionario.

“Estoy en la espera, con mucha fe, de que ahora se someta a la Comisión del Oeste para nosotros saber qué va a pasar con los fondos asignados y, si existe un plan, ¿cuál es ese plan? Porque esa es la parte que siempre ha levantado suspicacia de que se alega que hay unos planes, pero los planes no se han revelado”, señaló la representante Lilibeth Rosas Vargas, autora de la RC 44.

El Zoológico de Mayagüez abrió sus puertas en el 1954.El espacio, antes de su cierre, contaba con más de 300 animales de decenas de especies distintas, pero con sus inicios en el 1954, llegó a tener sobre 700 animales.El zoológico está ubicado en terrenos adyacentes al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en una finca que fue cedida por la institución académica.
Rosas Vargas también expresó preocupación por la aprobación de los fondos tras la solicitud del DRNA para cambiar el diseño original del proyecto. “Si cambian el diseño y FEMA aprobó un dinero para un diseño original, entonces, pueden detener los fondos porque no matchea’ unos planes iniciales”, alertó.

El DRNA esperaba comenzar la construcción del proyecto para este verano.

El cierre del antiguo zoológico ocurrió, en 2023, tras el deterioro de las facilidades por el paso del huracán María, en 2017, y por denuncias de maltrato animal. Los animales fueron trasladados a otros zoológicos y santuarios fuera de Puerto Rico.

Resolución de la Cámara 444
Por: Lilibeth Rosas Vargas
Tags
Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. RiveroMayagüezCámara de RepresentantesAnimales
ACERCA DEL AUTOR
Ana Paola Rivera Negrón
Ana Paola Rivera NegrónArrow Icon
Ana Paola Rivera Negrón realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo...
