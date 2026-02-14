Comisión cameral autoriza resolución para investigar situación actual del antiguo zoológico de Mayagüez

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes autorizó el informe positivo de una resolución que busca investigar el estatus del antiguo Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, lo que supone el primer paso en el trámite legislativo para dar paso a la pesquisa.

En una vista ejecutiva el viernes –un encuentro a puerta cerrada entre los representantes–, se votó para determinar la razonabilidad de acoger la medida, que permitiría iniciar la examinación de la viabilidad de los planes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre construir un centro de investigación y un ecojardín en las antiguas instalaciones del zoológico.

Ahora, la Resolución de la Cámara (RC) 444 pasará a la Comisión de Reglas y Calendarios para su eventual consideración en el hemiciclo de la Cámara y, si se aprueba, remitirla a la Comisión de la Región del Oeste, que lideraría la investigación.

PUBLICIDAD

De validarse la medida, la Comisión de la Región del Oeste citará al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, a una vista pública para evaluar el estatus de los $6.2 millones en fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la construcción del centro y examinar los documentos de construcción que debían estar listos en enero, según el propio funcionario.

“Estoy en la espera, con mucha fe, de que ahora se someta a la Comisión del Oeste para nosotros saber qué va a pasar con los fondos asignados y, si existe un plan, ¿cuál es ese plan? Porque esa es la parte que siempre ha levantado suspicacia de que se alega que hay unos planes, pero los planes no se han revelado”, señaló la representante Lilibeth Rosas Vargas, autora de la RC 44.

1 / 13 | Viaje al pasado: la época de esplendor del zoológico de Mayagüez. El Zoológico de Mayagüez abrió sus puertas en el 1954. - Archivo Histórico El Nuevo Dí 1 / 13 Viaje al pasado: la época de esplendor del zoológico de Mayagüez El Zoológico de Mayagüez abrió sus puertas en el 1954. Archivo Histórico El Nuevo Dí Compartir

Rosas Vargas también expresó preocupación por la aprobación de los fondos tras la solicitud del DRNA para cambiar el diseño original del proyecto. “Si cambian el diseño y FEMA aprobó un dinero para un diseño original, entonces, pueden detener los fondos porque no ‘matchea’ unos planes iniciales”, alertó.

El DRNA esperaba comenzar la construcción del proyecto para este verano.