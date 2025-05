Dudas sobre nueva definición de “zona marítimo terrestre” que propone proyecto de ley

El Proyecto de la Cámara 25, de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, redefiniría la ZMT como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios, en donde son sensible las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos, en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.