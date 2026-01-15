En etapa final evaluación de querella ética contra representante Emilio Carlo Acosta

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes entrevistó testigos y evaluó la prueba ante su consideración en relación con la querella presentada contra el representante novoprogresista Emilio Carlo Acosta, quien habría “violentado las normas de conducta” de ese cuerpo legislativo al presuntamente utilizar su cargo para tratar de influir a unos policías en medio de una intervención de tránsito.

“Se iniciaron las vistas evidenciarias con la cita de testigos, por lo que nos encontramos en pleno proceso investigativo”, confirmó el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Ángel Peña Ramírez, quien no hizo expresiones adicionales por tratarse “de una investigación activa” y para “evitar que se afecte el proceso adjudicativo”.

En septiembre, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, presentó una querella ante la Comisión de Ética contra Carlo Acosta para investigar los presuntos señalamientos. El exrepresentante del Partido Popular Democrático Ángel Matos García también hizo lo propio.

“La confianza en la Asamblea Legislativa se construye sobre la transparencia y el respeto a la ley. Nadie está por encima de la ley, mucho menos quienes la crean”, dijo, entonces, Matos García.

PUBLICIDAD

Carlo Acosta, legislador por el Distrito 20 (Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros), supuestamente utilizó su cargo en un intento por influir en la determinación de los agentes del orden público que intervinieron con él por rebasar una luz roja, en hechos ocurridos el 18 de marzo del año pasado en Mayagüez.

La intervención con el representante provocó varias investigaciones administrativas contra oficiales, confirmó, en aquel momento, el superintendente de la Policía, Joseph González, quien descartó, sin embargo, que el asunto haya provocado el traslado de un oficial por supuestamente negarse a archivar el boleto, como trascendió originalmente.

El Nuevo Día supo que, entre los tres testigos entrevistados, estuvo tanto el policía que emitió la infracción como la teniente coronel a quien el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) habría llamado para que le ayudara a eliminar el boleto. También se analizó el vídeo de la intervención. La vista de la Comisión de Ética se extendió por más de seis horas.

Tras las entrevistas y evaluación de la prueba, la comisión cameral entra en la etapa de deliberación, en la que determinarán si se desestima la querella o si se recomienda, mediante un informe al cuerpo, algún tipo de sanción. “Una vez se culmine el proceso y se radique en el pleno el resultado determinado en votación por la Comisión, pudiéramos realizar expresiones”, mencionó Peña en declaraciones escritas.

“Ya se cumplió con la responsabilidad de la Comisión de Ética de atender la querella. Evaluamos varios testigos y, en su momento, nos reuniremos para llevar a cabo la deliberación del resultado de dicha vista”, apuntó, por su parte, Denis Márquez, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara.

PUBLICIDAD