En manos de Thomas Rivera Schatz informe de investigación por supuesto acoso laboral por parte de Roxanna Soto Aguilú

La Comisión de Ética del Senado culminó la investigación sobre las denuncias de supuesto acoso laboral presentadas contra la senadora Roxanna Soto Aguilú por un grupo de exempleados de su oficina, y el resultado fue entregado al presidente Thomas Rivera Schatz, confirmó este domingo el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, Juan Oscar Morales.

“Ya el comité terminó la investigación y, tal y como dispone el Código de Ética del Senado, los resultados y hallazgos le fueron transferidos al presidente del Senado, quien decide cuándo, cómo y dónde se va a ver ese informe”, sostuvo Morales, al anticipar que las conclusiones serán atendidas antes que culmine la sesión a finales de mes.

El 30 de junio, el presidente del Senado confirmó que la Oficina de Recursos Humanos atendía unas denuncias de supuesto acoso laboral presentadas contra Soto Aguilú por un grupo de exempleados que alegaron ser víctimas de insultos y un ambiente de trabajo hostil.

La Comisión de Ética asumió jurisdicción en el asunto, luego que la Oficina de Recursos Humanos remitiera los hallazgos de su investigación a Rivera Schatz, quien, a su vez, conforme a reglamento, refirió el informe a la mencionada comisión para su análisis y determinación.

Soto Aguilú, senadora del PNP, respondió a los señalamientos el 11 de agosto. “Lo que sí te puedo adelantar es que se va a ver antes que finalice la sesión legislativa. Si él (Rivera Schatz) acogiese nuestras recomendaciones, tiene que someter el informe al pleno para que sea el cuerpo que apruebe o no lo que recomendamos”, expuso Morales sin mencionar los hallazgos y conclusiones.

Las recomendaciones pueden ir desde una amonestación o una multa hasta la solicitud de expulsión del cuerpo, según la Sección 5.3 del Reglamento de la Comisión de Ética. “Si el cuerpo no aprueba las recomendaciones dispuestas en el informe, se podrá, en ese momento, presentar otras recomendaciones”, lee el documento.

En el cierre de los trabajos legislativos en junio, Rivera Schatz removió a Soto Aguilú de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico por una aparente falta de productividad en el organismo. Asimismo, la dejó fuera de todas las comisiones de las que era miembro, luego que la legisladora objetara permanecer en la Comisión de lo Jurídico solo como integrante.

Soto Aguilú fue removida de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado, por parte de Rivera Schatz, por una aparente falta de productividad en ese organismo. (Xavier Araújo)

La senadora ha alegado –a través de sus redes sociales– que fue precisamente por esa aparente falta de productividad que despidió a parte de su equipo de trabajo.

Este no fue el primer incidente entre la senadora y el líder senatorial. El 14 de mayo, Soto Aguilú alegó que era evaluada con una vara “distinta”, luego que Rivera Schatz le exigió que presentara justificación por ausentarse a tres sesiones legislativas consecutivas, específicamente los días 5, 8 y 12 de mayo.

