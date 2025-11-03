Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
75°lluvia moderada
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En manos de Thomas Rivera Schatz informe de investigación por supuesto acoso laboral por parte de Roxanna Soto Aguilú

El asunto está relacionado con una denuncia de un grupo de exempleados de la senadora del PNP

3 de noviembre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soto Aguilú, en la primera fila a la derecha, y Rivera Schatz tuvieron un primer encontronazo durante la Comisión Total que el Senado celebró, el 23 de abril, para discutir asuntos relacionados con la entonces designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli. En ese momento, el líder senatorial le apagó el micrófono ante las críticas de la senadora sobre el manejo de los procesos legislativos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

La Comisión de Ética del Senado culminó la investigación sobre las denuncias de supuesto acoso laboral presentadas contra la senadora Roxanna Soto Aguilú por un grupo de exempleados de su oficina, y el resultado fue entregado al presidente Thomas Rivera Schatz, confirmó este domingo el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, Juan Oscar Morales.

RELACIONADAS

“Ya el comité terminó la investigación y, tal y como dispone el Código de Ética del Senado, los resultados y hallazgos le fueron transferidos al presidente del Senado, quien decide cuándo, cómo y dónde se va a ver ese informe”, sostuvo Morales, al anticipar que las conclusiones serán atendidas antes que culmine la sesión a finales de mes.

El 30 de junio, el presidente del Senado confirmó que la Oficina de Recursos Humanos atendía unas denuncias de supuesto acoso laboral presentadas contra Soto Aguilú por un grupo de exempleados que alegaron ser víctimas de insultos y un ambiente de trabajo hostil.

La Comisión de Ética asumió jurisdicción en el asunto, luego que la Oficina de Recursos Humanos remitiera los hallazgos de su investigación a Rivera Schatz, quien, a su vez, conforme a reglamento, refirió el informe a la mencionada comisión para su análisis y determinación.

Soto Aguilú, senadora del PNP, respondió a los señalamientos el 11 de agosto. “Lo que sí te puedo adelantar es que se va a ver antes que finalice la sesión legislativa. Si él (Rivera Schatz) acogiese nuestras recomendaciones, tiene que someter el informe al pleno para que sea el cuerpo que apruebe o no lo que recomendamos”, expuso Morales sin mencionar los hallazgos y conclusiones.

Las recomendaciones pueden ir desde una amonestación o una multa hasta la solicitud de expulsión del cuerpo, según la Sección 5.3 del Reglamento de la Comisión de Ética. “Si el cuerpo no aprueba las recomendaciones dispuestas en el informe, se podrá, en ese momento, presentar otras recomendaciones”, lee el documento.

En el cierre de los trabajos legislativos en junio, Rivera Schatz removió a Soto Aguilú de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico por una aparente falta de productividad en el organismo. Asimismo, la dejó fuera de todas las comisiones de las que era miembro, luego que la legisladora objetara permanecer en la Comisión de lo Jurídico solo como integrante.

Soto Aguilú fue removida de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado, por parte de Rivera Schatz, por una aparente falta de productividad en ese organismo.
Soto Aguilú fue removida de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado, por parte de Rivera Schatz, por una aparente falta de productividad en ese organismo. (Xavier Araújo)

La senadora ha alegado –a través de sus redes sociales– que fue precisamente por esa aparente falta de productividad que despidió a parte de su equipo de trabajo.

Este no fue el primer incidente entre la senadora y el líder senatorial. El 14 de mayo, Soto Aguilú alegó que era evaluada con una vara “distinta”, luego que Rivera Schatz le exigió que presentara justificación por ausentarse a tres sesiones legislativas consecutivas, específicamente los días 5, 8 y 12 de mayo.

Previo a ese reclamo, Soto Aguilú y Rivera Schatz tuvieron un primer encontronazo durante la Comisión Total que el Senado celebró, el 23 de abril, para discutir asuntos relacionados con la entonces designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli. En ese momento, el líder senatorial le apagó el micrófono ante las críticas de la senadora de mayoría respecto al manejo de los procesos legislativos.

Tags
SenadoThomas Rivera SchatzJuan Oscar MoralesInvestigacionesPNP
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: