Siguen sin entregar documentos

“No lo hemos recibido. Hoy (viernes), recibimos la nominación de un miembro a una junta, pero no hemos recibido documentos de la secretaria de Estado. La he llamado y le he pedido que acelerara el proceso, pero me ha dicho que está en la espera de culminar una serie de documentos”, dijo tras saludar a la gobernadora.