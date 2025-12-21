Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González convierte en ley medida que reconoce al no nacido como persona natural

Asimismo, la gobernadora estampó su firma sobre los proyectos del Senado 649 y 694

21 de diciembre de 2025 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González tenía hasta el sábado para actuar sobre el Proyecto del Senado 504. (Xavier Araújo)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

A pesar de los reclamos de múltiples entidades civiles, profesionales del derecho y más de 300 médicos, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado (PS) 504, que reconoce al nasciturus –o el concebido no nacido– como una “persona natural”.

RELACIONADAS

Diversas voces habían afirmado -en un intento por detener la firma de la legislación- que la propuesta representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, además de que pone en riesgo la práctica médica.

“La gobernadora Jenniffer González Colón firmó tres proyectos de ley, uno busca atender las necesidades de los adultos mayores, el otro proteger a dueños de autos de infracciones de dueños anteriores de sus vehículos y el tercero enmienda el Código Civil...”, lee la comunicación enviada por La Fortaleza este domingo.

Las otras dos medidas firmadas fueron los proyectos 649 y 694.

La legislación, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmienda tres artículos del Código Civil para disponer que “todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno”, un planteamiento que, según diversas organizaciones, prioriza el bienestar del feto sobre el de la persona embarazada.

Las voces en oposición habían advertido, además, que la legislación -de aprobarse, como ocurrió- afectaría “de manera desproporcionada a mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas”.

Mientras, más de 300 médicos, en una carta abierta publicada recientemente, consignaron, entre sus principales preocupaciones, el hecho de que lo dispuesto en la medida podría interferir con decisiones médicas urgentes, particularmente en situaciones donde la vida de la persona gestante está en riesgo.

Señalaron que, bajo el PS 504, terceros -incluyendo exparejas, excónyuges o personas sin vínculo directo- podrían intentar representar jurídicamente al embrión y detener intervenciones necesarias en emergencias como embarazos ectópicos, hemorragias severas o complicaciones placentarias.

El PS 504 tiene como coautores a los senadores novoprogresistas Brenda Pérez y Wilmer Reyes Berríos, y a la independiente Joanne Rodríguez Veve.

Poco antes que se confirmara la firma de la ley mediante comunicado, el nuevo secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, evitó comentar al respecto durante una conferencia de prensa en la que se le preguntó sobre el tema. La mandataria tenía hasta el sábado para actuar sobre la medida.

Tags
Thomas Rivera SchatzJenniffer GonzálezCódigo Civil
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: