Jenniffer González convierte en ley medida que reconoce al no nacido como persona natural

A pesar de los reclamos de múltiples entidades civiles, profesionales del derecho y más de 300 médicos, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado (PS) 504, que reconoce al nasciturus –o el concebido no nacido– como una “persona natural”.

Diversas voces habían afirmado -en un intento por detener la firma de la legislación- que la propuesta representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, además de que pone en riesgo la práctica médica.

“La gobernadora Jenniffer González Colón firmó tres proyectos de ley, uno busca atender las necesidades de los adultos mayores, el otro proteger a dueños de autos de infracciones de dueños anteriores de sus vehículos y el tercero enmienda el Código Civil...”, lee la comunicación enviada por La Fortaleza este domingo.

Las otras dos medidas firmadas fueron los proyectos 649 y 694.

PUBLICIDAD

La legislación, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmienda tres artículos del Código Civil para disponer que “todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno”, un planteamiento que, según diversas organizaciones, prioriza el bienestar del feto sobre el de la persona embarazada.

Las voces en oposición habían advertido, además, que la legislación -de aprobarse, como ocurrió- afectaría “de manera desproporcionada a mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas”.

Mientras, más de 300 médicos, en una carta abierta publicada recientemente, consignaron, entre sus principales preocupaciones, el hecho de que lo dispuesto en la medida podría interferir con decisiones médicas urgentes, particularmente en situaciones donde la vida de la persona gestante está en riesgo.

Señalaron que, bajo el PS 504, terceros -incluyendo exparejas, excónyuges o personas sin vínculo directo- podrían intentar representar jurídicamente al embrión y detener intervenciones necesarias en emergencias como embarazos ectópicos, hemorragias severas o complicaciones placentarias.

El PS 504 tiene como coautores a los senadores novoprogresistas Brenda Pérez y Wilmer Reyes Berríos, y a la independiente Joanne Rodríguez Veve.