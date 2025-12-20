Jenniffer González firma ley que tipifica como asesinato en primer grado la muerte de una embarazada y su nasciturus

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este sábado que convirtió en ley 19 medidas, entre las que destaca una que enmienda el Código Penal para constituir como asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada y que resulte, además, en la muerte del “nasciturus”–ser humano concebido, pero aún no nacido–.

El Proyecto del Senado (PS) 3 –ahora ley–, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz y la coautoría de otros senadores del Partido Nuevo Progresista y la independiente Joanne Rodríguez Veve, ha sido cuestionado porque convierte al “nasciturus” en una persona natural, cuya muerte puede ser objeto de asesinato u homicidio.

“Aunque se reconoce la urgencia de tratar de manera más efectiva y eficaz el fenómeno de la violencia de género en nuestro país, una enmienda como esta se adhiere a la política criminal expansiva y simbólica que no ha rendido los resultados democráticos esperados. Mediante este proceder, además se abren las puertas a la consideración del aborto como un asesinato u homicidio. Nuestro ordenamiento penal concibe actualmente la provocación de la muerte de un concebido, pero no nacido como un aborto, cuyas modalidades típicas deben ser entendidas acordes con el derecho fundamental de la mujer a gestionar su embarazo”, planteó la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico durante la evaluación de la propuesta en el Senado.

La firma de González Colón a esta medida se da en momentos en que aún mantiene ante su consideración el PS 504, que reconoce al “nasciturus” como una “persona natural”. Esta otra pieza ha sido ampliamente rechazada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y profesionales de la salud, incluidos más de 300 médicos que pidieron a la gobernadora que no lo firme.

La nueva Ley Keishla Madlane, “en honor a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, quienes fueron asesinados el 29 de abril de 2021”, dispone que constituirá asesinato en primer grado “todo asesinato que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” y la provocación de la muerte del “nasciturus”, aun cuando la mujer gestante no muera.

Por otro lado, establece que nada de lo vertido en el estatuto “debe ser interpretado en el sentido de permitir acusación y convicción” de, entre otras, “cualquier persona por conducta relacionada con un aborto legal para el cual se cuenta con el consentimiento de la mujer embarazada”.

A continuación, un desglose de las otras 18 medidas firmadas por González Colón:

PS 57

Enmienda el Código Penal a los fines de establecer que, en los casos de fraude en la ejecución de obras de construcción, el resarcimiento a la parte perjudicada será compulsorio independientemente de que la persona natural o jurídica resulte convicta o se acoja a un programa de desvío, según aplique.

PS 96

Enmienda la Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en el Código Penal.

PS 109

Crea la Ley para establecer el uso de torniquetes en la Policía con el fin de distribuir torniquetes para que cada agente tenga uno en su patrulla.

PS 217

Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito con el propósito de prohibir el estacionamiento de vehículos de motor en un espacio que sirva como punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, salvo que el vehículo ahí estacionado se encuentre conectado y en uso del dispositivo de carga.

PS 311

Enmienda la Ley para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble con el propósito de disolver la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles creado en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.

PS 354

Enmienda la Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004 para reducir el tiempo de espera para establecer el cuórum en asambleas cooperativas de una hora a media hora.

PS 507

Añade un nuevo artículo al Código Civil a los fines de restituir el derecho de los abuelos y los tíos a relacionarse con los menores.

PS 619

Declara el primer domingo de mayo de cada año como el “Día de las Madres en Duelo”.

PS 642

Enmienda la Ley de Contabilidad Pública de 1945 para establecer los requisitos de educación y experiencia profesional en los sectores de la contabilidad pública, privada o académica para la solicitud de la licencia de contador público autorizado, en reciprocidad a la Ley Modelo de Contabilidad Pública.

PS 651

Enmienda las disposiciones en torno al desarrollo de nuevos empresarios jóvenes y adultos mayores contenidas en el Código de Incentivos para asegurar la aplicación de incentivos a todos los nuevos empresarios, sin importar la edad, y fomentar la colaboración intergeneracional para fortalecer el nuevo empresarismo en general.

PS 684

Enmienda la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético a los fines de incluir el sector de alimentos como un servicio crítico y esencial dentro de las instalaciones de servicios indispensables bajo dichas leyes.

Resolución Conjunta del Senado 59

Designa con el nombre de Delia Santana Nieves el tramo desde la intersección de la PR-659, de la comunidad Santa Rosa del barrio Magüayo de Dorado, hasta su intersección con la PR-693.

Resolución Conjunta 49-2025 (Resolución Conjunta de la Cámara 152)

Designa varias carreteras estatales en Vieques en honor a exalcaldes y líderes municipales de la isla municipio.

Ley 161-2025 (Proyecto de la Cámara 157)

Deroga la Ley 402-1952, que autorizó al secretario del Departamento de Hacienda eximir del pago de contribuciones sobre ingresos a las Asociaciones Cooperativas de Crédito para Producción, creadas y organizadas de acuerdo con la Ley de Crédito Agrícola de 1933.

Ley 162-2025 (Proyecto de la Cámara 575)

Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para otorgarles a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Reserva de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional de Puerto Rico domiciliados en la isla, a quienes se les venzan las licencias de conducir mientras estén activados y movilizados, un término de tiempo de 120 días –una vez culminen su período de activación y movilización y regresen– para renovar sus licencias de conducir.

Ley 163-2025 (Proyecto de la Cámara 706)

Declara la semana del 22 al 29 de junio de cada año como la “Semana del Inspector e Inspectora de Servicio Público”.

Ley 164-2025 (Proyecto de la Cámara 404)

Enmienda el Código Municipal para aumentar a 12 días la licencia disponible para legisladores municipales.

Resolución Conjunta 48-2025 (Resolución Conjunta de la Cámara 139)