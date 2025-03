“La JSF completó su revisión preliminar y considera que el (Proyecto del Senado) 132 , tal como está redactado actualmente, podría afectar negativamente las finanzas municipales, en la medida en que no se identifique una fuente viable y recurrente de fondos para cubrir sus costos ”, señaló el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica , en una carta del 18 de marzo.

“ El policía que defiende, el policía que sale a arriesgar su vida en San Juan lo hace igual que el que lo hace en Jayuya, lo hace igual que el que lo pueda hacer en cualquier pueblo pequeño. Nosotros tenemos que balancear, porque el riesgo es el mismo; independientemente el municipio tenga la cuantía de dinero para pagar o no los sueldos, el riesgo del policía es el mismo, que sale a enfrentarse a un criminal, que puede perder la vida en un segundo”, dijo Matías vía telefónica a El Nuevo Día .

Fue el propio legislador quien solicitó a la JSF –en una comunicación del 30 de enero– que realizara una “revisión preliminar” de la medida que sometió al inicio del nuevo cuatrienio. En 2022, Matías, un expolicía, presentó un proyecto para aumentar el salario base de los oficiales municipales a $2,250, pero la propuesta no prosperó en la Legislatura.

Para financiar el aumento salarial propuesto, el portavoz del PNP en el Senado sugiere redirigir a los municipios fondos del Negociado de la Policía “que no se estén usando”. “Ahora mismo, la junta de control fiscal, los pasados cuatro años, ha dado (fondos) para que se recluten 800 policías (estatales) y lo que han reclutado son 400, no han pasado de 450. Así que hay un dinero que no se está utilizando. Mi plan fue, ‘voy a enviarte (a la JSF) el proyecto; ahora, dame alternativas para cómo nosotros le ponemos el dinero a los alcaldes para costear estos sueldos’”.