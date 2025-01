Juramentan 26 senadores y 52 representantes en la Casa de las Leyes

1 / 10 | Policías y oficiales del Senado bloquean entrada de Eliezer Molina al Capitolio. El senador electo Eliezer Molina denunció, en la mañana del jueves, que no pudo asistir a la juramentación de su escaño debido a que no logró acceso al Capitolio por el bloqueo de oficiales del Senado y policías que no permitieron su entrada. - Xavier Araújo