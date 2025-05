La OPM señaló, sin embargo, que “no encontramos consistencia de recopilación de información sobre los lugares en donde se cometen tales agresiones” . En la vista pública, a preguntas de la representante popular Estrella Martínez , los deponentes reconocieron que no hay estadísticas que evidencien casos de actos contra mujeres en los baños inclusivos .

En una ponencia de dos páginas, el presidente interino de la UPR, Miguel A. Muñoz , expresó que la institución “avala la aprobación del P. de la C. 165, cuyo propósito sea proteger la salud, seguridad y dignidad de las mujeres en Puerto Rico”.

Mientras, el representante de la UPR durante la vista, Edwin Vega Milán –vicepresidente interino de Asuntos Estudiantiles–, añadió: “Queremos dejar claro que el aval de la Universidad a este proyecto no implica que se atribuye la problemática planteada a un grupo particular de ciudadanos. Muy por el contrario, hombres, mujeres y personas no binarias comparten la problemática, pero también la solución”. Además, sugirió que se establezcan baños individuales de uso inclusivo, aunque señaló que esto conllevará costos adicionales.