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“No tenemos nada que esconder”: Francisco Domenech acude a su cita ante la Comisión Total del Senado

El secretario de la Gobernación llegó acompañado de su esposa, Verónica Ferraiuoli

24 de marzo de 2026 - 1:12 PM

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En esta foto de archivo, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. (Xavier Araújo)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, acudió este martes a su cita ante la Comisión Total del Senado, sin la gobernadora Jenniffer González.

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“Hoy comparezco por instrucciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, a este cuerpo legislativo, porque no tenemos nada que esconder. Estamos listos para contestar cualquier pregunta y porque, claramente, esto es una acción que no es en contra de mi persona, y no es en contra de los jefes de agencia, Esto es una acción en contra de la gobernadora de Puerto Rico y su administración”, expresó a su llegada al Capitolio.

Domenech, quien fundó la empresa de cabildeo Politank en 2010, citó a la prensa a las 12:30 p.m. en las escalinatas del lado norte del Capitolio y llegó a la 1:00 p.m., hora en que debía comparecer. Según una portavoz de prensa, el funcionario solicitó un espacio en el interior para dirigirse a la prensa previo a su citación, pero no se lo permitieron.

Le acompaña su esposa, Verónica Ferraiuoli, coordinadora de Eficiencia Gubernamental.

En el salón Leopoldo Figueroa Carreras –también conocido como el “salón de los muertos”–, le esperaba a Domenech una silla única frente a donde se ubicarían los legisladores, sin espacio para que alguien más le acompañara.

La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras.
La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. (Xavier J. Araújo Berríos)

Entre los jefes de agencia que han llegado a la audiencia, están los titulares del Departamento de Salud, Víctor Ramos; Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles; Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón; Transportación y Obras Públicas, Edwin González; y el zar de Energía, Josué Colón.

Asimismo, se observó entre el público a la jefa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata; y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez.

El 12 de marzo, Domenech fue citado a una Comisión Total –mediante una moción de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz– para que “rinda cuentas comprensivas” sobre el rol que desempeña como jefe del Gabinete de González y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Según un documento con más de 70 preguntas firmado por Rivera Schatz, al centro de la sesión de interpelación estará Politank y el rol que ha desempeñado Domenech este cuatrienio en la adjudicación de contratos a clientes de la compañía. La carta destaca que “desde enero de 2025, los clientes actuales de Politank han recibido $182.9 millones en contratos del gobierno central”, lo que –alega– representa $83,943,931.04 más que en 2024, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi.

Previo a la llegada de la hora de la citación, González se negó a revelar si acudiría. Sin embargo, en múltiples ocasiones, aseguró que la citación era a su persona y que se trataba de una movida política de Rivera Schatz. Mientras, en ese período, Domenech optó por no hacer comentarios.

El 1 de enero de 2025, un día antes de jurar al cargo en La Fortaleza, la gobernadora anunció la designación de Domenech como secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Aafaf. El 17 de enero, día en que Domenech comenzó funciones, González firmó una orden ejecutiva que delegó en él la potestad de “aprobar o desautorizar toda contratación de servicios profesionales, subastas y cualquier otro método de licitación en todas las agencias de la Rama Ejecutiva”.

El 19 de diciembre de 2024, Domenech pasó Politank a manos de Manuel Torres, de acuerdo con información sometida al Departamento de Estado.

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Francisco DomenechSenado de Puerto RicoJenniffer GonzálezThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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