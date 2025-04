Aunque no cuenta con los votos suficientes para ser confirmada en el Senado, la designada secretaria del Departamento de Estado, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, no le solicitará a la gobernadora Jenniffer González que retire su nombramiento.

Ferraiuoli Hornedo indicó que se ha mantenido en comunicación con senadores para contestar cualquier pregunta que tengan y adelantó que se prepara para demandar al contador público certificado (CPA) que tenía a cargo la radicación de sus planillas.

En entrevista en Las Noticias de TeleOnce, la licenciada aseguró que advino en conocimiento de otros casos parecidos que involucran al mismo CPA, por lo que también presentará una querella en contra de su excontable ante el Colegio de CPA de Puerto Rico.

“Lo voy a demandar. Tengo un año para eso y estamos trabajando en la querella porque yo estaba enfocada en resolver la situación y atender los asuntos que tengo que atender no solamente en mi trabajo, sino para mi confirmación”, indicó la designada.

Añadió que su excontable, a quien no identificó, llevaba desde aproximadamente el 2019 llenando sus planillas. Alegó que ha sufrido un “daño público” a raíz de esta situación, que está a punto de costarle su cargo, el segundo más importante en el gobierno.

“A mí me defraudó un profesional en el que yo confié. Yo le pagué a esta persona para que me preparara y me radicara mis planillas. A mí me dicen que soy una evasora contributiva, pero ¿qué evasor contributivo le paga a un CPA para que le radique su planilla?”, dijo.

La controversia actual que rodea a la funcionaria se basa en que incumplió con su responsabilidad de radicar a tiempo las planillas por tres años contributivos consecutivos, correspondientes a 2021, 2022 y 2023. Tampoco cumplió con las prórrogas solicitadas.

En entrevista previa con El Nuevo Día, la funcionaria había indicado que conoció que había incumplido con la radicación de las planillas el 9 de noviembre, por razones que alegó no recordar.

Ese mismo día, contó, le escribió a su contable para que le enviara copia de la planilla personal correspondiente al 2022 y, tras no recibir respuesta inmediata, procedió a cumplir con su deber tardíamente.

“No voy a parar”

A pesar esta situación, afirmó que no parará hasta hacer el trabajo que tiene que hacer “para dar la mejor oportunidad a la gobernadora de tener su equipo. No voy a parar. Yo le he pedido la oportunidad a los senadores a que me permitan continuar haciendo lo que he estado haciendo. No creo que ninguno de ellos tenga una queja sobre mi desempeño”.

“Me voy a reservar el nombre de las personas con las que me he comunicado, porque así me lo han solicitado, pero me he mantenido en comunicación con los senadores para contestar cualquier pregunta que ellos tengan, discutir cualquier preocupación que tengan y para continuar expresándole mi disposición de continuar trabajando como secretaria de Estado para poner en vigor el plan de gobierno que fue lo que los electores escogieron el 4 de noviembre”, expresó.

Escenas de la Comisión Total para evaluar el nombramiento de Verónica Ferraiuoli. La nominada a la secretaría de Estado, Verónica Ferraiuoli, caminó al salón Leopoldo Figueroa del Capitolio flanqueada por el secretario auxiliar de la gobernación en asuntos administrativos, Carlos Rivera Justiniano, y la senadora Roxanna Soto.

La funcionaria aseguró que cuenta con el apoyo de su familia en medio de esta difícil situación, y que, incluso, sus hijas decidieron ir a apoyarla durante la vista de confirmación en el Senado, celebrada el miércoles, a pesar de que se encuentran en exámenes finales.

“Yo estoy aquí porque la gobernadora me pidió mi ayuda. Yo le dije que sí, que yo la iba a ayudar y que la iba a apoyar en todo lo que pudiera. Mi familia está clara. Claro, no te voy a decir que me da muchísima pena por mi mamá y mi papá y mis hermanas que están pasando todo esto. Nosotros somos una familia privada y me da mucha pena por ello, pero a mí mi familia me apoya. Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi esposo y mis hijas”, mencionó Ferraiuoli Hornedo.

Insistió que el apoyo de su familia “es importante” y que siente que no puede defraudar a la gobernadora. “Me siento que también le tengo que dar el ejemplo a mis hijas. Yo siempre he trabajado porque entiendo que es importante que como mujer le de ese ejemplo”, dijo.

Se mantendrá en el puesto

Cuestionada sobre si se va a mantener al mando de la secretaría de Estado, la licenciada respondió: “Yo me voy a mantener hasta que la gobernadora me diga que no me necesita en esta posición”.

“La gobernadora es dueña de mi posición. Esa posición no es mía. Yo estoy aquí porque la gobernadora me pidió que estuviera aquí y en el momento en que la gobernadora me diga ”ya es suficiente", para mí será suficiente", dijo.

En cuanto a la posibilidad de que su esposo Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), utilice sus posiciones para vengarse, en caso de que no la confirmen en el Senado, contestó que “mi esposo está ahí para apoyar a la gobernadora”.

“A él le han dado esta fama que no lo es. Él está ahí para apoyar a la gobernadora y todo lo que él hace porque la gobernadora le pide... Es mi esposo y lo hemos hablado. Él es su persona y yo soy mi propia persona. Yo no sé porqué la gente continúa tratando de hacernos la misma persona, somos individuos separados, personas con criterio propio. Yo siempre he tenido mis asuntos y él ha tenido sus asuntos separados”, mencionó Ferraiuoli Hornedo.

En ese contexto, dijo que “yo sé que es más sexy decir que es un matrimonio que tiene todo el poder, pero la realidad es que somos dos personas independientes y siempre hemos tenido criterio propio y eso de decir que él me manda a mí es minimizarme y no respetar mi propia individualidad”.

Dice que no va a especular

Agregó que no sabe a qué se refiere la gobernadora cuando dice que hay algo personal en contra de ella y que tampoco va a especular al respecto. De igual modo, refirió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, una pregunta que le hicieron sobre si esta situación se debe a algún asunto personal en su contra.

“Yo no voy a especular. No creo que es justo”, dijo la designada secretaria al despachar la pregunta.

Además, la funcionaria explicó a qué se refería cuando planteó un asunto de machismo en su contra en el programa Primera Pregunta de Telemundo.

“Ayer, cuando yo hablé de machismo, es cuando a una mujer se le considera que es parte de su esposo. Eso sí yo lo considero machismo. Yo no soy parte de mi esposo. Si hay algún problema con mi esposo, el problema es con mi esposo, no es conmigo y considero una actitud machista que, cuando hay asuntos con mi esposo, se me trate a mí como si fuera parte de él”, concluyó.

Presidente senatorial se expresa

En su tradicional mensaje de “buenos días” en redes sociales, Rivera Schatz planteó este viernes que “en el Senado no se vota con “excusas”, se vota con razones".

“Exigir cumplimiento cabal con el sistema contributivo, honestidad totalmente transparente, que se diga la verdad, temple en situaciones de emergencia y capacidad para atender la más básicas responsabilidades ciudadanas no es “machismo”“, indicó el presidente senatorial.

“En el Senado somos solidarios con todas las víctimas de la violencia. No patrocinamos el “machismo” y mucho menos las mentiras. El día que el Gobierno pierda la AUTORIDAD MORAL para exigir el fiel y cabal cumplimiento con la ley, no tendría propósito alguno", puntualizó Rivera Schatz.

Cabe destacar que, el presidente senatorial reveló el jueves que la funcionaria no cuenta con los votos para ser confirmada a la secretaría de Estado y que le votará en contra al nombramiento, que bajará a votación la próxima semana en el Senado.