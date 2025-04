“Aquí no hay elemento ninguno para votarle en contra a este nominado (en referencia a Ferraiuoli Hornedo), a menos que no haya una razón personal o que no le guste, a lo que tienen perfecto derecho. Yo no estoy diciendo aquí que, a todo el mundo, tiene que gustarle las nominaciones que yo hago, pero yo creo que tiene los recursos para hacer la función de secretaria de Estado”, dijo González, al concluir su participación en un evento de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, que fue convocado a última hora por La Fortaleza.