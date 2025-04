La licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, secretaria designada del Departamento de Estado, no cuenta con los votos para ser confirmada a dicha posición, la segunda más importante en la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Así lo confirmó este jueves el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tras la vista de confirmación en la cámara alta, que dejó al descubierto que la funcionaria incumplió con su responsabilidad de radicar planillas por tres años contributivos consecutivos.

“La designada no tiene los votos para ser confirmada ... No los tiene y digo esto temprano por lo siguiente: si quieren cabildear, llamar, hacer gestiones para tratar de conseguir los votos, eso es válido, a mí no me molesta. Yo he vivido esto antes”, sostuvo en entrevista con WKAQ 580 AM.

Rivera Schatz explicó que el nombramiento de Ferraiuoli bajará a votación en el pleno del Senado durante la semana próxima, ya que hay que resta preparar un informe, que contendrá, entre otras cosas, testimonios y documentos, por lo que “toma un tiempo”.

“Yo apoyo a la gobernadora de Puerto Rico y, precisamente, porque la apoyé y quiero que tenga un gobierno sin controversias y sin problemas, cuando corresponda hacer un planteamiento que pudiera resultarle incómodo, pero que al final del camino es lo correcto, pues lo voy a hacer”, dijo el senador.

Añadió que “no he sido yo el que ha provocado toda esta situación. O sea, el Senado de Puerto Rico no fue el que provocó todas las contradicciones, omisiones y eventos que han estado discutiéndose sobre la designada secretaria Verónica Ferraiuoli, con quien no tengo ningún ánimo personal. Me cae muy bien”.

La designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, junto a su esposo Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Aafaf. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Lo que pasa es que la empatía no puede sustituir el rigor que corresponde cuando se evalúa gente para unos cargos que son de trascendencia. Entonces, nadie en el Senado de Puerto Rico tiene la culpa de que la secretaria de Estado, por las razones que sean, no rindiera correctamente sus planillas por tres años consecutivos. Además, pidió tres prórrogas consecutivas con las cuales tampoco cumplió y, encima de eso, tan reciente como durante la Semana Santa, enmendó esas tres planillas”, sostuvo.

El nombramiento de la secretaría del Departamento de Estado necesita el consejo y consentimiento de ambos cuerpos legislativos, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado. Ferraiuoli fue confirmada por la Cámara, pero necesita el aval del Senado para ocupar su cargo en propiedad.

Este es uno de los cargos más importantes en el gobierno, ya que, de haber una vacante en la gobernación, por orden constitucional, la secretaria o el secretario del Departamento de Estado es la primera en la lista para reemplazar al gobernante.

Posibilidad de retirar nombramiento

Ante este escenario, Rivera Schatz afirmó que es una posibilidad que la gobernadora decida retirar el nombramiento de la secretaria designada. Sin embargo, mencionó que “no quiero que nadie después venga a decir que se presionó o se hizo esto”.

“Cuando huele a peje maruca, huele a peje maruca, punto. Eso es así de simple y yo con todo el cariño y el respeto que le tengo a la gobernadora, yo quiero ayudarla y ayudarla no es adularla, ayudarla es hablarle con franqueza y colaborarle para que tenga el mejor equipo sin problemas y señalamientos”, sostuvo.

De paso, dejó claro que no le cree la secretaria designada al Departamento de Estado.

“¿Sabes por qué no se lo pregunté? Porque no le creo. No hay nadie más penepé que yo, ni más estadista que yo. No hay nadie que haya defendido este partido como lo he defendido yo en las peores circunstancias contra enemigos poderosos y yo le digo a mi partido y a mi gente que: esta situación puede hacerle daño irreparable al partido de cara a las próximas elecciones", sostuvo.

“El Senado no tiene la culpa”

“En el Senado nadie tiene la culpa. Esos son los hechos, los datos, de lo que ha sido el historial. Entonces, hay un problema de cómo uno selecciona a su equipo. Si alguien falla en algo como rendir las planillas o escoger su contable, pues entonces uno tiene que preguntarse: si falló en algo relativamente sencillo”, agregó.

En esa línea, recordó que, si una persona no tiene contable o no sabe “bregar” con la planilla porque entiende que “es complicado”, el Departamento de Hacienda provee, desde hace años, el servicio gratuito de llevar los datos para que le llenen dicho documento. “No hay excusas”, mencionó el líder senatorial.

Añadió que tampoco en el Senado tienen la culpa de unas expresiones que hizo la gobernadora, en 2014, sobre James Tuller Cintrón, quien se desempeñó por cuatro meses como designado superintendente de la Policía bajo la administración del entonces gobernador popular Alejandro García Padilla. Por serias deficiencias en las planillas, Tuller Cintrón no fue confirmado por el Senado en aquella ocasión.

Las declaraciones de la gobernadora

“La hoy gobernadora, en el año 2014, le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que retirara el nombramiento de James Tuller porque en las planillas que radicó... se reportó como soltero estando casado”, indicó.

“El récord público ubica a la gobernadora de Puerto Rico pidiéndole a Alejandro García Padilla, que ella entonces era representante, pidiéndole al entonces gobernador que retirara el nombramiento de James Tuller y lo refiriera a las autoridades pertinentes. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el caso de James Tuller y el caso de la secretaria de Estado?”, dijo.

Asimismo, planteó que la secretaria “arregló lo que hizo mal” referente a su responsabilidad contributiva, pero “era lo menos que podíamos esperar porque sino la acusaban”. “Lo hizo porque sino la iban a acusar, sino iba a enfrentar sanciones quizás como abogada y como contribuyente”, insistió Rivera Schatz.