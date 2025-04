A pesar de la fidelidad que aseguran tener hacia su jefa política, la gobernadora Jenniffer González, senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) reafirmaron este jueves su voto en contra de la secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, cuyo nombramiento está pendiente de consideración en esa cámara legislativa.

A menos de 24 horas de una extensa jornada en la que la nominada se enfrentó a las preguntas de senadores y senadoras sobre sus faltas contributivas y los señalamientos de posible conflicto de interés, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que la nominada no tiene los votos para ser confirmada.

“La designada no tiene los votos para ser confirmada... No los tiene, y digo esto temprano por lo siguiente: si quieren cabildear, llamar, hacer gestiones para tratar de conseguir los votos, eso es válido; a mí no me molesta. Yo he vivido esto antes”, sostuvo en entrevista con WKAQ 580.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con el líder senatorial, pero al momento de esta publicación no había sido posible.

Durante la audiencia, que se extendió por casi 11 horas e incluyó la citación de los jefes de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Hacienda, así como de la Inspectora General, Ferraiuoli confirmó que incumplió con su responsabilidad contributiva para los años 2021,2022 y 2023, aunque sostuvo que no ha faltado “intencionalmente” a su deber ciudadano.

Las tres planillas finalmente fueron radicadas el 9 de noviembre de 2024, cuando, tras solicitar una copia de la planilla del 2023 a su contable, identificado en la vista senatorial como George Zambrana Ayala, se percató de la omisión. El miércoles, insistió en que desconocía para qué necesitaba el documento en aquel momento.

“La empatía no puede sustituir el rigor que corresponde cuando se evalúa gente para unos cargos que son de trascendencia. Entonces, nadie en el Senado tiene la culpa de que la secretaria de Estado, por las razones que sean, no rindiera correctamente sus planillas por tres años consecutivos”, subrayó Rivera Schatz.

El nombramiento de Ferraiuoli, explicó el líder senatorial, bajará a votación en el pleno del Senado durante la semana próxima, ya que hay que preparar un informe que contendrá, entre otras cosas, testimonios y documentos, por lo que, dijo, “toma un tiempo”.

El nombramiento para la secretaría del Departamento de Estado necesita el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes y el Senado. Ferraiuoli fue confirmada por la Cámara, el 7 de abril, pero necesita el aval del cuerpo hermano para ocupar el cargo en propiedad.

Este es uno de los puestos más importantes en el gobierno, ya que, de haber una vacante en la gobernación, por orden constitucional, la secretaria o el secretario del Departamento de Estado es la primera en la lista para reemplazar al gobernante.

Ferraiuoli ha insistido, además, que “nada impide” que ocupe simultáneamente la jefatura en el Departamento de Estado y la dirección ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, mientras su esposo, Francisco Domenech, es secretario de la Gobernación y jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“El pueblo entiende estas cosas”

Para el senador penepé Ángel Toledo la decisión está clara, y será un voto en contra de Ferraiuoli. La nominada, dijo, es “una profesional de primera” y “una mujer íntegra”, pero a la luz de lo ocurrido, dijo que “no obedece al estándar” que él se “impone”.

A su juicio, el problema principal de la nominada recae en que incumplió con las tres peticiones de prórroga que hizo a través de su abogado. “Ahí, es donde yo tengo problemas, particularmente con el mensaje que le estamos enviando a nuestra gente... Como senador, como funcionario público, como funcionario electo... estamos sujetos a un estándar mayor”, expuso.

“Jenniffer González es mi amiga personal... Somos amigos de verdad; yo adoro a Jenniffer. Ahora, hay momentos en los que la gente que tú quieres mucho, le tienes que decir no. Yo estoy buscando protegerla a ella (la gobernadora), proteger la imagen que tenemos ante una isla completa”, subrayó.

Según el legislador, en días recientes, ha recibido mensajes de constituyentes, profesionales y simpatizantes del PNP que le han cuestionado sobre el proceder de la nominada, y le han dicho: “si yo lo hubiese sabido, yo no hubiese radicado mi planilla tampoco”, en una clara referencia a las admisiones que ha hecho Ferraiuoli.

“Puerto Rico entiende claramente lo que está pasando”, expresó. “Yo me siento satisfecho, tranquilo y contento con esta determinación”, agregó, al consignar su voto en contra.

Sobre si la nominada cuenta o no con el aval de los 19 senadores penepés, Toledo dijo que no ha conversado sobre el tema con todos sus compañeros, pero que entiende que la licenciada “no tiene los votos”.

El senador de la Palma Juan Oscar Morales también consignó un voto en contra de la nominada. Destacó las distintas versiones que han surgido sobre el asunto desde el 7 de abril, cuando Ferraiuoli, durante la vista de evaluación en la Cámara de Representantes, dijo que había radicado tardíamente las planillas de 2021 y 2022. El miércoles, se confirmó que también incluía la del 2023.

“Esto no es una situación en contra de la nominada. Creo que tiene las capacidades, la experiencia y la preparación. El problema aquí es otro y es que, cuando vas a evaluar un nombramiento, lo tienes que mirar todo, no puedes evaluar solo la preparación académica”, expuso.

El senador por San Juan señaló que tomó la determinación luego que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, indicó -a preguntas suyas y del presidente del Senado- que no contrataría a alguien con el escenario contributivo que enfrenta la nominada.

“Si el secretario de Hacienda me dice que no puede tener un empleado de menor jerarquía en esas condiciones, ¿por qué nosotros tenemos que tratar a la secretaria designada de Estado de manera diferente? Eso me llevó a mí a tomar la decisión de no poder votar a favor de ella“, expuso.

Al igual que Toledo, expresó que no ha hablado del tema con todos los compañeros, pero afirmó que, “si la votación fuera hoy, no tendría los votos”. “A mí, no me van a convencer de lo contrario, pero podría haber la posibilidad de que a algún senador lo convenzan de lo contrario”, destacó.

El panorama para la senadora penepé Nitza Morán no está tan claro. La legisladora confirmó que está en una etapa de “reevaluar” toda la información surgida durante la audiencia pública para tomar una determinación final.

“Voy a tomar en consideración todas las respuestas de la nominada, y cuando ella pudo explicar de su propia constancia todo lo sucedido. Estoy en una reevaluación ahora mismo”, expuso.

Mencionó que, en efecto, la nominada no cumplió con su responsabilidad contributiva a tiempo, pero “se subsanó”. Agregó que, según lo expuesto en la vista por el jefe de Hacienda, no existen los elementos para emitir un referido al Departamento de Justicia contra Ferraiuoli por evasión contributiva.

“Más allá de la parte tardía y de las prórrogas que crea un mal sabor... ¿qué realmente estoy evaluando? ¿La percepción pública o lo que yo puedo constatar?”, señaló. “Más que prejuiciarme, yo estoy viendo los datos... para tomar una decisión sabia y contundente sobre si la nominación le sirve a Puerto Rico”, subrayó Morán.

