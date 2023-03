Pese a su reconocida trayectoria y a su vasta experiencia con las víctimas de violencia de género, la nominada procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, no tiene los votos para ser confirmada en el Senado.

El presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, dijo hoy que después que la Comisión de Nombramientos evaluó a la nominada en una extensa vista pública el pasado 16 de marzo, lo que ha escuchado de sus compañeros senadores y senadoras “es que Rivera Sierra no tiene los votos de una gran mayoría” de los 27 miembros de la Cámara Alta.

Dalmau Santiago, quien también preside la Comisión de Nombramientos, dijo que el informe sobre la nominada todavía no está listo y agregó que el nombramiento será atendido la semana después de la Semana Santa. Rivera Sierra fue nombrada a la Procuraduría de las Mujeres por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 8 de enero.

“Si el informe estuviera listo hoy lo traigo para que lo voten en una ejecutiva, pero no lo tengo y es que en la vista se solicitó una información sobre los señalamientos de unos informes de monitoría, ella dijo que se habían contestado y corregido y la evidencia de que eso fue corregido fue lo que se solicitó”, sostuvo el senador.

En la vista pública la líder feminista fue bombardeada con preguntas de los opositores al nombramiento, principalmente de la minoría novoprogresista y de senadores populares, sobre fallas administrativas señaladas en monitorías de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), mientras Rivera Sierra estuvo al frente del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, un albergue para víctimas de violencia machista.

“Ya eso fue resuelto, si quieren información que la soliciten a las diversas agencias y se las darán, porque ya eso fue todo resuelto. Así que eso a mí o me preocupa”, aseguró Rivera Sierra luego de concluida la vista pública senatorial.

El Presidente del Senado dijo que no aguardará mucho tiempo más para considerar el nombramiento. “Si esos documentos no llegan voy a someter el nombramiento a los miembros de la Comisión de Nombramientos y que se vote. Espero que en esta semana se consigan los documentos (de las monitorías)”, indicó para agregar que la votación se quedaría para la semana siguiente a la Semana Santa.

“No he contado los votos, pero he dicho y vuelvo a decir que ante lo que uno escucha de los compañeros en el Senado de los diferentes partidos y de la vista pública, uno puede saber quiénes están inclinándose a favor y quiénes en contra y si uno se deja llevar por eso, no tiene los votos. Qué puede pasar después que se vea el informe final, qué puede pasar después que se vote por ese informe, eso no lo puedo anticipar. Pero, a raíz de lo que uno escucha en los medios (de comunicación), a raíz de lo que uno escucha en el Salón Café, que escucha en el hemiciclo, de quiénes se inclinan a favor y en contra, no tendría la mayoría de los votos”, dijo Dalmau Santiago, quien luego de la vista pública alabó la ponencia y el historial de trabajo de la designada Procuradura, pero no ha dicho como él votará.

Según ha trascendido, la delegación novoprogresista integrada por 10 senadores rechaza el nombramiento al igual que la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. De los 12 integrantes de la mayoría popular, solo se han expresado a favor de la nominada, el portavoz, Javier Aponte Dalmau y las senadores Gretchen Hau y Elizabeth Rosa.

El Presidente del Senado indicó que no son 14 votos los que necesita la nominada para ser confirmada, pues dijo que un nombramiento puede ser confirmado por una mayoría de los presentes al momento de ser bajado a votación al hemiciclo, siempre y cuando haya quorum.

No obstante, dijo que, como Presidente quiere que estén todos los senadores o la gran mayoría, si se llevara ante el pleno. “Quiero estar claro y no voy a llamar una votación si no están todos los votos. Yo quiero que todo el mundo se pueda expresar, que no haya duda de que es una expresión de todo el Senado”, expresó.

“Voy a buscar que estén todos presentes para que no haya duda de que yo quiero hacer una votación “cuando estén los que están en contra o con los que están a favor. Yo quiero que estén los 27 senadores en el hemiciclo o por lo menos, la mayoría de ellos”, agregó.

Respondió en la negativa cuando se le preguntó si la votación estaba nivelada. “Desde la vista para acá no le he preguntado a nadie, pero lo que escuché antes de la vista es que no tenía los votos por una gran mayoría”, dijo el líder senatorial.

“Lo que quiero es que me dan la oportunidad de poder servir a las mujeres, a todas las mujeres del país, eso es lo que yo quiero y yo tengo la capacidad, tengo la experiencia. Yo tengo lo que la ley establece para poder hacerlo”, expresó Rivera Sierra a preguntas de periodistas luego de finalizada la vista pública del pasado 16 de marzo.