El gobernador Pedro Pierluisi tildó hoy, miércoles, de “totalmente innecesaria” y “lamentable” la controversia entre los líderes legislativos y él en torno a la sesión extraordinaria que debió arrancar el lunes, y reiteró que se enfocará en sus labores administrativas “porque en esas no hay pausa”.

Según la convocatoria emitida por Pierluisi el 1 diciembre, en la extraordinaria se atenderían solo seis medidas, entre estas, la ley que permite implementar “Family First” en Puerto Rico y el proyecto que enmienda varios estatutos para que los retirados del gobierno puedan regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones.

En la Cámara de Representantes, sin embargo, su presidente, Rafael “Tatito” Hernández, ordenó un receso hasta el 22 de diciembre, no sin antes pedir que se enmendara la convocatoria para incluir otras medidas, como la nueva reforma laboral, algo que el gobernador rechazó. Asimismo, Hernández acusó a Pierluisi de convocar una extraordinaria para atender asuntos que podrían esperar hasta la sesión de enero y, con ello, presuntamente distraer la atención pública de la renuncia de Félix “el Cano” Delgado como alcalde de Cataño por corrupción.

PUBLICIDAD

Mientras, en el Senado, su presidente, José Luis Dalmau, abrió el lunes los trabajos y, de inmediato, procedió a cerrarlos “sine die”, lo que implica el fin definitivo.

“Lamentablemente, a pesar de que estas seis medidas se podían atender en par de días, no hubo deseo de trabajarlas de parte del liderato legislativo actual. Eso es lamentable”, dijo esta mañana Pierluisi.

“Esta controversia fue totalmente innecesaria. Yo no voy a repetir todo lo que he dicho ya… no voy a seguir hablando del tema. ¿Para qué? Prefiero enfocarme en mis labores administrativas porque en esas no hay pausa”, agregó.

De acuerdo con el gobernador, a partir del 10 de enero, cuando empieza la nueva sesión ordinaria, los legisladores “tendrán más taller”. Se expresó confiado en que, entonces, atenderán las seis medidas que incluyó en la convocatoria de la extraordinaria, así como los más de 30 nombramientos que quedaron pendientes en la pasada sesión.