Los senadores Joanne Rodríguez Veve, José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Juan Zaragoza Gómez y Migdalia González Arroyo presentaron un proyecto de ley para que el sistema penal de Puerto Rico incluya la restitución en aquellos delitos donde un menoscabo o pérdida de bienes públicos específicos y cuantificables haya sido objeto de prueba o sean parte de los elementos del delito.

Además, la medida dispone que el convicto deberá cumplir la pena con sus bienes presentes y futuros.

Actualmente, en el caso de los delitos cometidos contra los bienes y propiedad pública, el Código Penal no impone la pena de restitución, aunque sí le otorga discreción al tribunal para imponer dicha pena. Ante este escenario el quinteto de senadores propuso enmendar el Código Penal para que a los funcionarios con acceso a fondos y bienes públicos “que no ejerzan el mayor grado de responsabilidad y pulcritud en el desempeño de sus funciones no puedan burlar la justicia”, reza un comunicado de prensa.

De aprobarse el proyecto de ley, los siguientes delitos conllevarán pena de restitución: extorsión; aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; alteración o mutilación de propiedad; soborno; incumplimiento del deber; negligencia en el cumplimiento del deber; malversación de fondos públicos.

“A tenor con el mayor sentido de justicia rehabilitadora entendemos meritorio enmendar el Código Penal para que la pena de restitución sea parte esencial de las sentencias por convicción en los casos de delitos cometidos contra los bienes o propiedad pública. Y para que, además, la misma sea satisfecha no solo con los bienes tenidos al momento de la convicción, sino también con los futuros. Ya es tiempo de que el que le robe al país, devuelva lo robado”, indicó la senadora Joanne Rodríguez Veve.