La investigación que realiza la Cámara de Representantes sobre los vicios de construcción en el puente atirantado de Naranjito se encuentra retrasada debido a que dicho cuerpo legislativo presuntamente no ha podido encontrar un ingeniero estructural disponible para analizar los cientos de documentos relacionados con la estructura.

“Para nosotros poder llevar a cabo una investigación de altura con todo lo que tenemos allí, vuelvo y reclamo la disposición de un ingeniero estructural para nosotros poder continuar la investigación”, indicó a El Nuevo Día el representante Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión cameral para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte, a cargo de la pesquisa legislativa.

Según Feliciano, el único ingeniero que había mostrado disponibilidad para hacer los trabajos pretendía facturar $10,000 mensuales a la Cámara mientras se requirieran los servicios. “No tenemos presupuesto para ese gasto”, subrayó.

Precisó que, como parte de la búsqueda, han hecho gestiones con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, con el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Politécnica, sin que hayan rendido resultados.

En la oficina del legislador popular, hay siete tomos de documentos digitalizados que comprenden el expediente del puente atirantado, material entregado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) como parte de la pesquisa.

La comisión legislativa celebró vistas públicas el 1 y 2 de febrero, tras la publicación de una investigación de este medio que reveló -entre otros detalles- que la ACT abrió el puente al tránsito, en octubre de 2008, antes que se completara la construcción.

Durante los primeros días de vistas, comparecieron la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega; el director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, así como otros funcionarios y exfuncionarios de la agencia y la corporación pública, al igual que el ingeniero Tomás Montalvo Torres, vicepresidente de Las Piedras Construction.

Pero, a más de dos meses desde el inicio de la investigación cameral, ninguna otra persona ha sido citada ni se han revelado avances de la pesquisa. Feliciano indicó que, luego del receso por la Semana Santa, que culminó este domingo, la comisión que dirige determinará “qué pasos seguir”.

El representante adelantó que, entre los nombres de otros posibles deponentes, figura el exsecretario del DTOP Rubén Hernández Gregorat, quien dirigió dicha agencia en el cuatrienio de 2009 al 2012, bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño. “Se nos ha hecho bien difícil poderlo contactar”, sostuvo el representante.

Aunque la investigación cameral no ha avanzado con el análisis de documentos, la Comisión celebró una vista ocular el 31 de marzo, que abarcó tanto el puente atirantado como las carreteras aledañas que se utilizan como vías alternas, ante el cierre temporal de la estructura para los trabajos de reparación a cargo de la compañía Ferrovial Construcción.

Dicha vista ocular tenía como propósito, dijo Feliciano, que los miembros del organismo legislativo vieran directamente “qué estaba pasando allí, si estaban trabajando, cómo está el proceso”.

“Sí, están trabajando, están tomando todas las medidas y precauciones para que ese puente, cuando se vuelva a abrir, no ocurra lo que pasó”, dijo Feliciano, aunque reconoció que, debido a que la comisión no ha podido identificar un ingeniero estructural para el análisis, no hubo un experto de parte de la Cámara de Representantes que pudiera emitir juicio sobre las labores en el puente.

En esa vista ocular, participó el director ejecutivo de la ACT, quien reiteró a Feliciano que hay en proceso un análisis forense sobre el estado de la estructura. En una entrevista previa, el ingeniero González Montalvo indicó que, con dicha evaluación, el gobierno busca responder “qué fue lo que sucedió en el puente” y adjudicar responsabilidades.

“Nosotros, la comisión, le pedimos que nos haga llegar la copia (del resultado del análisis) cuando esté listo”, apuntó Feliciano, quien cuestionó por qué la ACT esperó “a que se agravara la situación para realizar ese estudio forense”.

En cuanto a lo que observó en las vías alternas, mencionó que “existe congestión vehicular”, situación que han denunciado los usuarios frecuentes del puente desde que cerró a finales de enero. Feliciano favoreció que se abra un carril durante las horas pico de la mañana y la tarde, si resulta viable esa opción.

“Yo, en la vista pública, lo sugerí. Ellos (la ACT) lo habían descartado. En aquel momento, no lo veían viable”, dijo el representante. La clausura del puente ha obligado a miles de residentes en Naranjito, Barranquitas, Comerío, Morovis y Toa Alta a utilizar, como alternativa, antiguas vías que aumentan el tiempo que toma llegar a sus destinos.

En entrevista previa con este medio, el jefe de la ACT dijo que anunciaría, en algún momento entre finales de marzo y abril, la determinación final respecto a si abrirá o no un carril del puente, y cuáles serían las condiciones. González Montalvo aseguró, entonces, que la decisión final se tomaría con el aval del contratista y expertos, con la garantía de que no se afecten las tareas y resultados.