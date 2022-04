La cofundadora de Justicia Salarial, Verónica Banuchi Ponce, señaló hoy, lunes, que tras la movilización de los empleados exigiendo justicia salarial, el Departamento del Trabajo compartió, en vista pública del Senado, que ha comenzado a habilitar mecanismos para que los empleados que reciben propina puedan denunciar si el salario no se iguala al salario mínimo federal de $8.50.

En la vista pública del proyecto 754, que busca eliminar la paga submínima de los empleados que reciben propinas, los fundadores de Justicia Salarial explicaron que el subsalario mínimo de $2.13 en combinación con las propinas de los empleados no alcanza el salario mínimo de $8.50.

“Se decía que si el $2.13 no llegaba al salario mínimo estatal ($8.50), pues que las meseras denunciaran. Nos acabamos de enterar que, antes de febrero, no había un mecanismo para que una mesera fuera y denunciara. Se creó un correo electrónico gracias a que se comenzará esta conversación y tuviera el ojo público”,señaló la licenciada Banuchi Ponce.

El Proyecto 754 también busca enmendar la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico para incluir a las empleadas y empleados que reciben ingresos por cuenta de propina a su aplicación.

“Este es un sector que no puede quedarse fuera de la justicia salarial, que todavía no es completa”, resaltó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien es autora del Proyecto 754 junto al senador Rafael Bernabe.

Esta medida se encuentra en la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, presidida por el legislador popular Juan Zaragoza. La vista pública contó con las ponencias de Justicia Salarial, el Departamento del Trabajo, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), Justicia Salarial y del licenciado Ruy Delgado Zayas.

Mientras, el presidente de la Asore, Mateo Cidre, fue el primero en deponer al insistir que su organización se opone al proyecto, ya que el salario mínimo de los salarios de los meseros corresponde al nuevo salario mínimo de $8.50.

“Se ha repetido en diferentes foros que el salario por hora de estos empleados es de solo $2.13. Esto no corresponde a la realidad. Según información obtenida por Asore, mediante sondeo entre sus socios, el salario de estos empleados fluctúa entre $18 a $23 por hora”, detalló Cidre.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, en su ponencia, reconoció que el salario promedio de las personas que trabajan con propina es de $9.40.

“Ningún empleado por propina debe ganar por hora menos de $8.50, según el ordenamiento actual. Los empleados tienen derecho a denunciar ante los foros pertinentes el incumplimiento de sus patronos... Cabe señalar que, a pesar de las denuncias públicas que se han reseñado en la prensa sobre meseros exigiendo se les pague el salario mínimo estatal, en Asore no hemos recibido por parte de nuestros socios preocupación con sus empleados por propinas”, manifestó el presidente de Asore.

Cidre recomendó que el Estado debe asegurar que todo ciudadano tenga acceso a las agencias y foros que pueden atender las querellas o reclamos. Además, señaló que el nivel de empleados de los comercios sigue siendo bajo tras los efectos de la pandemia.

El licenciado Delgado Zayas destacó que esta medida favorece la justicia salarial para todos los empleados, incluidos los que reciben propinas que, actualmente, no les aplica la ley del salario mínimo.

“La vista nos dio la razón de que era importante radicar esta medida. Lo más que me impactó fue el testimonio mismo de los meseros en Puerto Rico. Mientras, las personas de Asore dicen que quieren que se congelen las cosas y que no haya ningún aumento de salario. Su posición no me sorprendió”, concluyó Rivera Lassén.