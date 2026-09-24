Rivera Schatz reitera que el Senado no investigará el contrato de Power Expectations: “No hace sentido”

Al destacar que el asunto ya está ante la consideración de varias agencias fiscalizadoras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró este jueves que ese cuerpo legislativo no iniciará su propia investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a la fallida contratación entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Power Expectations para generación temporal.

“¿Para qué hacen falta seis investigaciones?”, cuestionó Rivera Schatz, en alusión a que, de alguna forma u otra, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y el Negociado Federal de Investigaciones han intervenido en la controversia. A eso, se suma la pesquisa en curso –del mismo tema– en la Cámara de Representantes.

“He escuchado en algunos medios de comunicación, y alguna gente que comenta de los asuntos públicos, de por qué no hacemos otra investigación más. (…) La deferencia a las agencias competentes que tienen la capacidad de encausar, para multar, sancionar o acusar criminalmente, pues, debe estar ahí. El trabajo legislativo se ha hecho. Por ejemplo, en el caso de Power Expectations, la Cámara está haciendo investigación. Entonces, ¿por qué, si la Cámara está haciendo una investigación, el Senado va a abrir otra? No hace sentido”, dijo.

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Precisamente, en días recientes, durante una vista pública cameral como parte de la pesquisa, Mary Carmen Zapata Acosta, ex directora ejecutiva de la AEE, testificó –bajo juramento– que la mantuvieron al margen de los procesos, pese a haber sido ella quien firmó el contrato con Power Expectations. En otra audiencia, el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Josué Colón, dijo que su rol se limitó a dar “seguimiento” a las gestiones, sin participar activamente, por ejemplo, en las negociaciones contractuales.

1 / 17 | En imágenes: exdirectora ejecutiva de la AEE rinde cuentas ante la Legislatura. Mary Carmen Zapata Acosta fue citada este lunes, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m., ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 17 En imágenes: exdirectora ejecutiva de la AEE rinde cuentas ante la Legislatura Mary Carmen Zapata Acosta fue citada este lunes, 21 de septiembre, a las 9:00 a.m., ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“No se trata de que no queramos investigar. Todo se está investigando; (de) todo se ha hecho referido. Todo se ha estado discutiendo a la luz pública. Así que habrá quien critique y habrá quien quiera hacer señalamientos y quiera hacer especulaciones y siempre lo habrá, pero, al final del camino, sabremos cuál es el neto, de qué se trataba, si en efecto hubo violaciones de ley, violaciones a la ética y quiénes van a responder criminalmente, éticamente, administrativamente, civilmente…”, reiteró Rivera Schatz.

La contratación de Power Expectations para generación temporal fue por $5,900 millones. La Junta de Supervisión Fiscal pidió la cancelación del acuerdo –firmado el 10 de junio–, tras las imputaciones de fraude y extorsión por parte de ERock, empresa matriz de Enchanted Rock, que figuraba como uno de los socios y que apareció entre los firmantes del pacto a 10 años, como parte del consorcio de Power Expectations, que también conformaba el contratista local Reyes Contractor Group. La cancelación se dio el 18 de agosto.

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