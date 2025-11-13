Opinión
13 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rumbo a La Fortaleza medida que declara a SER de Puerto Rico como patrimonio del pueblo

Busca garantizarle a la organización una asignación anual y fija de $2 millones

13 de noviembre de 2025 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde su fundación, la organización sin fines de lucro ha beneficiado directamente a más de 500,000 personas con necesidades especiales. (Archivo)
Por Redacción El Nuevo Día

La legislación que declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico como patrimonio del pueblo, en reconocimiento a la aportación que realiza a favor de los más necesitados en la isla, ya va rumbo a La Fortaleza para consideración de la gobernadora Jenniffer González.

El Proyecto de la Cámara 816 fue avalado por el Senado, de manera unánime (26-0), durante la sesión de ayer, miércoles. La Cámara de Representantes ya lo había aprobado, también unánimemente (48-0), el pasado 2 de octubre.

La pieza busca garantizarle a SER de Puerto Rico una asignación anual y fija de $2 millones en el presupuesto operacional del gobierno, según su autor, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“SER de Puerto Rico, que cumple en el 2025 los 75 años de su fundación, necesita ayuda para continuar brindando sus servicios a los más necesitados y, desde la Asamblea Legislativa, la vamos apoyar. Con este proyecto, garantizamos una continuidad de fondos cada año del presupuesto operacional del gobierno, fuera de cualquier otra aportación que se realice”, dijo este jueves Méndez, en un comunicado de prensa.

SER de Puerto Rico fue fundada el 6 de julio de 1950 con la misión de ayudar a niños y adultos que, en ese entonces, vivían las secuelas de la epidemia de polio.En sus inicios, se conocía como la Sociedad de Adultos y Niños Lisiados. El nombre cambió, en la década de 1980, a la Sociedad de Educación y Rehabilitación, a insistencia de estudiantes que querían que se dejara de usar el término "lisiado".Morales indicó que también buscan constantemente mejorar sus servicios; en agosto, comienza a trabajar con ellos su primera neuróloga pediátrica especializada en medicina fetal y neonatal.
1 / 12 | Los 75 años de servicio ininterrumpido de SER de Puerto Rico. SER de Puerto Rico fue fundada el 6 de julio de 1950 con la misión de ayudar a niños y adultos que, en ese entonces, vivían las secuelas de la epidemia de polio. - Suministrada

Desde su fundación, la organización sin fines de lucro ha beneficiado directamente a más de 500,000 personas con necesidades especiales. Cada año, los profesionales de SER de Puerto Rico, así como sus voluntarios, atienden a unas 4,600 familias, sin distinción de estatus socioeconómico.

“Las organizaciones sin fines de lucro, como SER de Puerto Rico, juegan un rol esencial en la ayuda directa que se le brinda a nuestra gente. Por eso, vamos a estar ahí siempre, identificando áreas para buscarles mayores recursos con el objetivo que puedan continuar brindando a la ciudadanía el servicio tan importante que necesitan”, añadió Méndez.

En agosto, Méndez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunciaron una aportación de $1.2 millones para SER de Puerto Rico, que brinda servicios médicos, terapéuticos y educativos a personas con necesidades especiales y autismo para que logren alcanzar el máximo de su potencial.

Proyecto de la Cámara 816
Por: Carlos “Johnny” Méndez
