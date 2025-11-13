Rumbo a La Fortaleza medida que declara a SER de Puerto Rico como patrimonio del pueblo

La legislación que declara a la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico como patrimonio del pueblo, en reconocimiento a la aportación que realiza a favor de los más necesitados en la isla, ya va rumbo a La Fortaleza para consideración de la gobernadora Jenniffer González.

El Proyecto de la Cámara 816 fue avalado por el Senado, de manera unánime (26-0), durante la sesión de ayer, miércoles. La Cámara de Representantes ya lo había aprobado, también unánimemente (48-0), el pasado 2 de octubre.

La pieza busca garantizarle a SER de Puerto Rico una asignación anual y fija de $2 millones en el presupuesto operacional del gobierno, según su autor, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“SER de Puerto Rico, que cumple en el 2025 los 75 años de su fundación, necesita ayuda para continuar brindando sus servicios a los más necesitados y, desde la Asamblea Legislativa, la vamos apoyar. Con este proyecto, garantizamos una continuidad de fondos cada año del presupuesto operacional del gobierno, fuera de cualquier otra aportación que se realice”, dijo este jueves Méndez, en un comunicado de prensa.

Desde su fundación, la organización sin fines de lucro ha beneficiado directamente a más de 500,000 personas con necesidades especiales. Cada año, los profesionales de SER de Puerto Rico, así como sus voluntarios, atienden a unas 4,600 familias, sin distinción de estatus socioeconómico.

“Las organizaciones sin fines de lucro, como SER de Puerto Rico, juegan un rol esencial en la ayuda directa que se le brinda a nuestra gente. Por eso, vamos a estar ahí siempre, identificando áreas para buscarles mayores recursos con el objetivo que puedan continuar brindando a la ciudadanía el servicio tan importante que necesitan”, añadió Méndez.