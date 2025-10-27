Opinión
27 de octubre de 2025
81°nublado
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado aprueba medida para extender a cinco años exención contributiva a jóvenes empresarios

La Cámara alta también aprobó un nuevo marco regulatorio para los Administradores de Servicios de Farmacia

27 de octubre de 2025 - 6:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hemiciclo del Senado de Puerto Rico. (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres Nieves

El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes una enmienda a la Ley 60-2019 para extender a cinco años la vigencia de los decretos de exenciones contributivas para jóvenes empresarios.

RELACIONADAS

Actualmente, el estatuto establece un término de tres años para la exención desde que inician las operaciones del negocio o hasta que el joven empresario cumpla los 35 años, lo que ocurra primero. El Proyecto del Senado (PS) 240 busca extender el beneficio contributivo por dos años adicionales, en reconocimiento de los retos que se enfrentan en las primeras etapas del desarrollo empresarial, destacó la autora de la medida, la senadora Marially González Huertas.

“Con la realidad que vivimos como país, para un pequeño negocio, no son suficientes estos tres años. Solo los que han tenido que levantar una empresa desde cero saben que los primeros años son los más difíciles, son años de riesgo, de sacrificios, de apostar todo sin garantías”, consideró la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).

González Huertas acentuó que el proyecto también responde a que la población joven es la que mayormente emigra en busca de mejores oportunidades de vida. Por eso, en su turno para defender el proyecto, instó a no mirar la medida desde una óptica partidista, lo que causó incomodidad en varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes consignaron su voto a favor.

Durante la sesión de lunes, el Senado también aprobó el PS 506, que ordena al Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD) la creación de una base de datos digital actualizada en tiempo real de los artículos de primera necesidad, productos, materiales o suministros en posesión de cualquier agencia de la Rama Ejecutiva o corporación pública que serían distribuidos entre la ciudadanía, en casos de emergencia.

Igualmente, se aprobó el PS 582 para extender la cubierta del Plan de Salud del Gobierno a los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, retirados y activos, así como a sus cónyuges e hijos.

En el tema de salud, la Cámara alta aprobó el PS 656 –de la autoría de los senadores Juan Oscar Morales, del PNP, y Ada Álvarez Conde, del PPD– para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico con el fin de establecer un proceso ordenado en el que los Administradores de Servicios de Farmacia (PMB, en inglés) provean información financiera y sean auditados por la Oficina del Comisionado de Seguros.

En la discusión del proyecto de ley, radicado por petición, Álvarez Conde explicó que “los PBM son entes intermediarios que negocian y contratan con términos de reembolso, desarrollo y manejo de redes”.

“El problema de esto, y es algo que este proyecto nos trae, es que no gozan de ninguna transparencia. Y volvemos al tema de rendir cuentas, donde no hay ningún tipo de regulación o requisito de divulgación de información… La medida corrige una grave laguna regulatoria en el sistema de salud”, subrayó la legisladora.

En tanto, Morales sostuvo que “hoy nos encontramos evaluando una medida que entiendo es de gran importancia. Los PBM, todos sabemos el rol importante que tienen en nuestro sistema de salud. Pero cuál ha sido el problema de los PBM, es que aquí en Puerto Rico no están regulados, ellos lo saben y eso lleva a prácticas que van en contra y en detrimento de los pacientes que tenemos en Puerto Rico”.

El también presidente de la Comisión de Salud del Senado pidió a la gobernadora Jenniffer González a retomar la solicitud a la jueza Laura Taylor Swain de que se implemente la Ley 82-2019, que establecía un marco regulatorio para los PBM, pero que fue paralizada por un alegado asunto presupuestario que confligía con la Ley PROMESA.

Tags
SenadoEmpresarios puertorriqueñosCuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y AmbientalesNMEADmedicamentos
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
