Miembros del PNP en el Senado respaldan a Karen Román tras filtración de polémico audio

Mientras alcaldes y otros sectores reclamaban una disculpa, senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) dieron este jueves un espaldarazo a su homóloga Karen Román, quien está en el ojo del huracán tras la filtración de un audio en el que se le escucha insultando a opositores políticos.

Román, quien además de senadora es pastora, participó de la sesión ordinaria de hoy, pero, contrario a sus colegas, guardó silencio.

En el audio, se escucha a Román hacer comentarios contra el alcalde de Aguada, Christian Cortés, el senador independiente Eliezer Molina y el también senador Luis Javier Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD).

Al asumir un turno para abordar la actual crisis en los servicios básicos de agua y luz, Hernández, portavoz del PPD, exhortó a los senadores a “enfocarse” en esos retos y no “perder ni una onza” de tiempo en abordar lo dicho por Román en el audio.

Sin embargo, en múltiples instancias, abordó el asunto indirectamente. Uno de esos momentos fue cuando se refirió al alza en la factura de la luz, que impacta sobre todo a quienes viven con recursos limitados. “Tener que estar sumidos a recibir cerca de un 20% de aumento en la factura de la luz, eso sí es insoportable… Es insoportable el gasto energético y el pago de la factura de la luz, eso sí es insoportable”, dijo.

En uno de los fragmentos del audio, se escucha a Román decir que Hernández es “insoportable” y cuestiona su capacidad de trabajo. “Los distritos tendrán la oportunidad de juzgarlos a cada uno de ustedes. Sus distritos tomarán la decisión, en noviembre de 2028. Cada cuál decidirá si esa es la persona que quiere que los represente (el próximo cuatrienio)”, continuó el portavoz.

Román, quien está en su primer término, es senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

En tanto, el senador Ángel Toledo, del PNP, inició su turno citando el versículo bíblico 1 de Juan 1:8, que estipula que “ninguno de nosotros puede reclamar estar libre de pecado”. “Siempre va a existir el dedo acusador, el juicio que hace la gente, sin darse cuenta que, cuando señalas con un dedo, hay tres que te apuntan a ti”, dijo Toledo.

Sostuvo que, tras trascender el audio, escuchó “las voces de la indignación” –con “lenguaje abrasivo y grave”– reclamando “disculpas y perdones”, pero no exigieron lo mismo cuando, por ejemplo, se filtró otra grabación en la que se hacían señalamientos de presunta infidelidad contra el alcalde de Arroyo, Eric Bachier, del PPD.

“A esos, la prensa no les obliga a pedir perdón, no los mancilla ni los humilla ni los persigue”, argumentó. “Las dobles varas no son justas y no son permitidas. Pasar juicio sobre alguien porque te conviene políticamente levantar voz y gritar hoy, no es justo porque, nuevamente, la rueda da vuelta”, abundo.

A Toledo, se sumó la senadora Roxanna Soto Aguilú, también del PNP, quien destacó que el Código Penal, en su Artículo168, tipifica las grabaciones ilegales como delitos contra la intimidad. Acto seguido, reclamó que, en las oficinas legislativas, existe “expectativa de privacidad” sobre lo que se discute en su interior.

“Aquí, todo senador, todo asesor, todo empleado del Capitolio, le cobija el derecho a la intimidad”, dijo.

El último turno lo asumió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien, de la misma forma, cuestionó la supuesta doble vara de parte de ciertos sectores hacia Román. “El hecho de que ocupe un cargo no le quita los derechos a ningún ciudadano”, dijo, al cuestionar a quienes acusaron a Román de homofóbica por sus expresiones, particularmente, contra el alcalde de Aguada.

“Lo que es insoportable es la incompetencia, la mediocridad, la incompetencia, la politiquería. Pero nuestra función aquí no es coger nada personal porque aquí, en los debates, se hacen planteamientos y se dicen innumerables palabras que, para algunas personas, pueden ser más sensitivas que para otras”, subrayó.